Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey ile Batı kavşakları 3-6. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir ve İstanbul yönlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı-Ankara- Konya il sınırı yolunun bazı kesimlerinde (Niğde istikameti) emniyet şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 28-29. kilometreleri Selçuk-Ortaklar kesiminde, 13.00-17.00 saatlerinde patlatma yapım çalışması gerçekleştirilecek. Bu nedenle yol araç trafiğine kapatılarak, sürücüler alternatif güzergah Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar istikametine yönlendirilecek.

Bingöl- Solhan yolunun 45-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak- Bartın il sınırı-Bartın- Kurucaşile yolunun 29-34. ve 35-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Yalvaç-Şarkikaraağaç yolunun 2-4. kilometrelerinde bölünmüş yolun geliş şeridi asfaltlama çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım gidiş şeridinden çift yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 16-18. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zile-Alaca devlet yolunun 20-30. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karakurt-Horasan yolunun 87-88. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.