Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

18.10.2022 08:14
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey ile Batı kavşakları 3-6. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir ve İstanbul yönlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı-Ankara- Konya il sınırı yolunun bazı kesimlerinde (Niğde istikameti) emniyet şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 28-29. kilometreleri Selçuk-Ortaklar kesiminde, 13.00-17.00 saatlerinde patlatma yapım çalışması gerçekleştirilecek. Bu nedenle yol araç trafiğine kapatılarak, sürücüler alternatif güzergah Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar istikametine yönlendirilecek.

Bingöl- Solhan yolunun 45-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak- Bartın il sınırı-Bartın- Kurucaşile yolunun 29-34. ve 35-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Yalvaç-Şarkikaraağaç yolunun 2-4. kilometrelerinde bölünmüş yolun geliş şeridi asfaltlama çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım gidiş şeridinden çift yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 16-18. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zile-Alaca devlet yolunun 20-30. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karakurt-Horasan yolunun 87-88. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Balıkesir, Orhangazi, Ortaklar, Ekonomi, Son Dakika

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