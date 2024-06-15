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Ekonomi

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

15.06.2024 08:54
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney ile Lapseki kavşakları O-6 17-001/- O-6 19-003 kontrol kesim numaraları arasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle her iki yönde çalışma programına göre sağ veya sol şeritler trafiğe kapatılacak. Çalışmalar 30 Haziran'a kadar devam edecek.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde bulunan işaretlemeler ile ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri- Niğde yolunun 24-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 4-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 2. kilometresinde (otogar mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Adapazarı- Bilecik yolunun 13-16. kilometresinde elektromekanik sistemleri çalışması dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak trafik akışı servis yolundan sağlanıyor.

Malatya- Sivas Devlet yolunun 60. kilometresinde Yeni Tohma Köprüsü'nde bakım, onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım kontrollü olarak Eski Tohma Köprü üzerinden sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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