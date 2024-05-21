Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor

Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

21.05.2024 08:28
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Serbest Bölge- Mersin kavşakları 0-1. kilometresinde yol yapım çalışması yapılıyor. Bu nedenle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

İzmit-Kandıra yolunun 1-3. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akçakoca- Düzce yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle hafta içi 09.00-17.00 saatlerinde her iki istikamette bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Nevşehir- Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Altınoluk-Edremit yolunun 18-19. kilometrelerinde betonarme istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle Edremit istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Batman-Silvan yolunun 6-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 28. kilometresinde bulunan Şehit Asım Kıran Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor - Son Dakika

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