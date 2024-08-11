Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok otoyol ve yol kesiminde çalışmalar devam etmektedir.

11.08.2024 08:42
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) İstanbul istikametinde, tünel portal yapısını uzatma ve viyadük genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilen sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometreleri, İzmir-Aydın istikametinde Belevi Viyadüğü'nün bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'ndaki Samandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları dolayısıyla Samandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep çevre yolunun Burç mevkisinde yürütülen alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) patlatmalı yol yapım çalışması sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu, 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti bakım-onarım çalışmaları nedeniyle kapatılırken, ulaşım diğer tüpten iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Maden- Diyarbakır yolunun 71. kilometresindeki Dicle-2 Köprüsü'nün bakım-onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 25-26. kilometrelerinde ulaşım iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Soma-Savaştepe yolunun 42-47. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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