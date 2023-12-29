Karabük\'te İhracat Yüzde 14,2 Azaldı, İthalat Yüzde 10,1 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Karabük'te ihracat Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalarak 18,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,1 artarak 53,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Türkiye'de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2023 yılı Kasım ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 22 milyar 999 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolar olduğu belirtildi.

Karabük'te ihracat Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalarak 18,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,1 artarak 53,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta ihracat yüzde 56,4 azalarak 18,2 milyon dolar, ithalat yüzde 199,9 artarak 148,8 milyon dolar oldu.

Bartın'da ihracat yüzde 7,0 arttı, ithalat yüzde 19,1 azaldı. - KARABÜK