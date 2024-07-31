Karabük'te İhracat ve İthalatta Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Karabük'te İhracat ve İthalatta Artış

TÜİK verilerine göre Karabük'te Haziran ayında ihracat ve ithalatta artış yaşandı. Karabük'te ihracat yüzde 8.8 artarak 21.3 milyon dolar, ithalat ise yüzde 22.3 artarak 107.3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Zonguldak'ta ise ihracat yüzde 58.9 artarken, ithalat yüzde 22.2 azaldı. Bartın'da ise ihracat yüzde 80.4 artarken, ithalat yüzde 72.5 azaldı. Türkiye genelinde ise Haziran ayında ihracat yüzde 8.3, ithalat yüzde 4.4 azaldı.

31.07.2024 12:55
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Haziran ayında ihracat ve ithalatta artış yaşandı.

Karabük'te Genel Ticaret Sistemine ve illere göre ihracat 2024 yılı Haziran ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8.8 artarak 21,3 milyon dolar (faaliyet iline göre ihracat 34,6 milyon dolar), illere göre ithalat yüzde 22,3 artarak 107,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta ise Genel Ticaret Sistemine ve illere göre, ihracat 2024 yılı Haziran ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 58,9 artarak 54,2 milyon dolar, illere göre ithalat yüzde 22,2 azalarak 120 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın'da Genel Ticaret Sistemine ve illere göre ihracat 2024 yılı Haziran ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 80,4 artarak 3,8 milyon dolar, illere göre ithalat yüzde 72,5 azalarak 0,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 8,3, ithalat yüzde 4,4 azaldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karabük'te İhracat ve İthalatta Artış - Son Dakika

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