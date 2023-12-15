Karabük\'te Kasım Ayında 203 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te Kasım ayında 164'ü ikinci el satış olmak üzere 203 konut satıldı.

Türkiye genelinde Kasım ayında 63 bin 42'si ikinci el satış olmak üzere 93 bin 514 konut satıldığının belirtildiği TÜİK'in verilerine göre, Karabük'te 164'ü ikinci el satış olmak üzere 203 konut satıldı.

Açıklamada, Zonguldak'ta 282'si ikinci el satış olmak üzere 441 konut, Bartın'da da 116'sı ikinci el satış olmak üzere 143 konut satıldı. - KARABÜK