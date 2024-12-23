Karabük'te Motorlu Araç Sayısı 79 Bin 391 - Son Dakika
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Ekonomi

Karabük'te Motorlu Araç Sayısı 79 Bin 391

TÜİK'e göre Karabük'te Kasım ayı itibarıyla motorlu kara taşıt sayısı 79.391'e ulaştı.

23.12.2024 14:09
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Kasım ayı itibariyle motorlu kara taşıt sayısı 45 bin 415'i otomobil olmak üzere 79 bin 391 oldu.

TÜİK, 2024 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Kasım ayında Türkiye'de 188 bin 966 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılmasının ardından motorlu kara taşıtları 31 milyon 67 bin 698 olarak gerçekleşti.

Karabük'te ise trafiğe kayıtlı araçların sayısı 45 bin 415'i otomobil, 10 bin 353'ü kamyonet, 3 bin 319'u kamyon, 11 bin 126'sı motosiklet, bin 606'sı minibüs, 579'u otobüs, 6 bin 661'i traktör ve 332'si de özel gayeli araçlar olmak üzere toplamda 79 bin 391 oldu.

Bartın'da 33 bin 482'si otomobil olmak üzere üzere motorlu kara taşıtları sayısı 64 bin 129 oldu.

Zonguldak'ta da 108 bin 566'sı otomobil olmak üzere motorlu kara taşıtları sayısı 191 bin 765 oldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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