Karadeniz\'de Nadir Mavi Yengeç Keşfi

Ekonomi

Karadeniz'de balıkçının ağına mavi yengeç takıldı

SİNOP - Sinop'ta bir balıkçının ağına, Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç takıldı. Mavi yengeç büyüklüğü ile balıkçıyı şaşırttı.

Sinop'ta balık avı için denize açılan bir balıkçı, ağları toplanken bir sürprizle karşılaştı. Palamut avı yapan balıkçının ağına mavi yengeç takıldı. Mavi yengeç büyüklüğü ile görenleri şaşkına çevirdi. Akdeniz'e ait olan mavi yengecin Karadeniz'de görülmeye başlandığı belirtildi.

Sinop'un Ayancık ilçesi Ali köyü mevkisi açıklarında teknesi ile palamut avlayan balıkçı Nejat Demircan, "Mavi yengeç okyanustan geliyor. Akdeniz'e özel bir mavi yengeç. Ağımıza takıldı. Çok şaşırdık. Çok büyük ve çok değerli. Bunu salmayacağız, araştırmasını yapacağız" dedi.