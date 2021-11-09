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Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz - Son Dakika

Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz

09.11.2021 14:40
Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz gazının ilk fazının 2023'te sisteme verileceğini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni müjdelerin sinyalini verdi. Dönmez, "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hidrokarbon arama çalışmalarına yüksek teknolojili gemilerle ara vermeden devam eden Türkiye, Karadeniz'de 540 milyar metreküplük gaz keşfetti.

2020 yılının ağustos ayında Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 Kuyusu'nda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Sonrasında 2020 yılının ekim ayında rezerv güncellendi ve toplamda 405 milyar metreküpe çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayında Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Gaz Sahası içindeki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptığını açıklamıştı. Böylece Karadeniz'de kısa sürede toplamda 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi gerçekleşmişti.

"GAZIN İLK FAZI 2023'TE SİSTEME VERİLECEK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili bir açıklamada bulunarak, Karadeniz tabanına doğal gaz için ilk borunun 2022 ortalarında serileceğini söyledi. Dönmez, "2023'te gazın ilk fazını sisteme vereceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ'DEN YENİ MÜJDE SİNYALİ

Bugün yeni bir açıklama daha yapan Dönmez, yeni müjdelerin sinyalini verdi. Dönmez, "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz" dedi.

Dönmez,konuşmasının devamında şunları söyledi:

"2023'te nükleer enerjiyi de portföyümüze eklemiş olacağız. Geçen sene madencilik sektörü pazarını korudu. Enerjiyi kamu ve özel sektörle örnek gösterilen bir sektör haline getirdik. 607 megavatlık 3 yenilenebilir enerji tesisimizi daha devreye alıyoruz. Adıyaman, Bingöl ve Balıkesir'de 3 yeni tesisle yenilenebilir enerjide daha fazla yerli ve yenilenebilir anlayışımıza bir tuğla daha koymuş olacağız.

"3 MİLYAR LİRALIK BİR DESTEK DAHA VERMİŞ OLACAĞIZ"

Vatandaşlarımıza 127 milyar liralık enerji desteği vererek faturalardaki yükü azalttık. TRT ve enerji fonunu kaldırarak vatandaşa 3 milyar liralık bir destek daha vermiş olacağız. Bir dönem kurum çatısı altında görev yaptığım EPDK binasının ve açılışını gerçekleştirdiğimiz 3 yeni enerji tesisinin hayırlara vesile olmasını bekliyorum."

Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz

Fatih Dönmez, Karadeniz, Doğalgaz, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz - Son Dakika
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