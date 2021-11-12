Üye Girişi
Karaderili'den Yalova'ya ikinci yatırım - Son Dakika

Karaderili'den Yalova'ya ikinci yatırım

12.11.2021 10:44
Karaderili'den Yalova'ya ikinci yatırım

Yalova'da termal turizm sektöründe faaliyet gösteren Terma City yatırımlarıyla dikkati çekiyor.

Yalova'da termal turizm sektöründe faaliyet gösteren Terma City yatırımlarıyla dikkati çekiyor. Karaderili Şirketler Grubu, ilk yatırımın başarısıyla ikinci dev yatırımına hız verdi.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Terma Garden ismiyle hizmet verecek olan yeni yatırım 40 milyon dolara mal olacak.

Terma City'ye gelen yoğun taleple 300 dönümlük ormanın yanındaki Terma Garden projesine başlayan grup, bu yatırımla termal turizmindeki iddiasını taçlandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu CEO'su Tevfik Talas Yalova'da Terma City'nin yanındaki araziye yapılacak olan 40 milyon dolarlık yeni yatırıma başladıklarını kaydetti.

Talas, yeni otelleri Terma Garden ile birlikte istihdam oranını yüzde 40 artıracaklarını belirterek, "Yeni projeyle Yalova'ya yapılan yatırım miktarı 180 milyon dolardan 220 milyon dolara çıkacak." ifadelerini kullandı.

6 ay önce başlanan Terma Garden otel inşaatının 2022 son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Yatırım, Turizm, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karaderili'den Yalova'ya ikinci yatırım - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti 10:42 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor 10:34 Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı 10:22 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı
Hayatının baharındaydı! Menfeze düşen otomobilde can veren İrem öğretmen yasa boğdu 10:10 Hayatının baharındaydı! Menfeze düşen otomobilde can veren İrem öğretmen yasa boğdu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu 09:40 Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı 09:23 Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız 08:47 Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Boş arazide köpek dövüştürenlere şafak operasyonu: 25 gözaltı 08:16 Boş arazide köpek dövüştürenlere şafak operasyonu: 25 gözaltı

Son Dakika Haberleri
10:41 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti
10:33 Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor
10:21 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı
10:18 Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
10:03 Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı
09:59 İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı
09:45 Son dakika! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu
09:39 Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu
09:28 12 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL?
09:25 Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı
Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak         
10:47
Kadıköy'de tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat yüzünden yaralandı Kadıköy'de tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat yüzünden yaralandı         
10:37
Ceza İnfaz Kurumları Yönetmeliği'ndeki Ceza İnfaz Kurumları Yönetmeliği'ndeki "çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" geldi         
10:28
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı         
09:25
Profesör Profesör "Endişe ediyoruz" sözleriyle Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
09:00
Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı         
08:43
Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek         
07:54
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı         
21:39
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 10:52:36. #1.11#
SON DAKİKA: Karaderili'den Yalova'ya ikinci yatırım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement