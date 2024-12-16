Şirketten yapılan açıklamaya göre, mimari projesi hazırlanan Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 41 bin 249 metrekarelik arazinin 23 bin 479 metrekaresini üretim sahası alanı olarak kullanacak ve ileri teknolojiye sahip katma değerli çelik konstrüksiyon, vinç ve teknolojik ekipman ürünleri imalatı gerçekleştirecek.
KARÇEL, yeni yatırımıyla hali hazırda ithal edilen teknolojik ekipman ürünlerinin yurt içinde imalatını gerçekleştirerek cari açığın azalmasına da büyük katkı sağlayacağını belirtti. Şirket, inovasyon ve Ar-Ge temelli yeni yatırım kararıyla hem bölgenin kalkınmasını hem de sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.
Son Dakika › Ekonomi › KARÇEL, Eskipazar'da Yeni Yatırım İçin Yer Tahsisi İmzaladı - Son Dakika
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