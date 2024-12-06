KARÇEL, Spor Tesisleri İçin Yurt Dışında Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Ekonomi

KARÇEL, Spor Tesisleri İçin Yurt Dışında Hizmet Veriyor

KARÇEL, Spor Tesisleri İçin Yurt Dışında Hizmet Veriyor

KARÇEL, Barcelona ve Uganda'daki stadyum projeleriyle uluslararası alanda çelik yapı üretiyor.

06.12.2024 17:46
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ. (KARÇEL), ürün yelpazesinde yer alan stadyum ve spor kompleksleri alanında yurt dışına yüksek teknoloji ve kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor.

KARDEMİR'den yapılan açıklamaya göre, portföyünde bulunan İspanya'nın köklü kulüplerinden Barcelona'nın Spotify Nou Camp Stadyumu'nun yenileme çalışmalarına devam eden şirket, Afrika şampiyonasına ev sahipliği yapacak Uganda Hoima Stadyumu'nun çelik işlerini de üstlendi.

"Fabrikalar kuran fabrika" unvanı ve misyonuyla çalışmalarına devam eden KARÇEL AŞ, CNC, elektronik, mekanik ve hidrolik modern tezgahlarla donatılmış Türkiye'nin en büyük çelik yapı fabrikalarından birine sahip olup sahasında yapı çeliği, mekanik imalat ve inşaat alanlarına çelik konstrüksiyon üretiyor.

Şirket, Türkiye'nin değişik yerlerinde endüstriyel üretim tesisleri, binalar, demir yolu ve kara yolu köprüleri, tren vagonları ve çimento fabrikaları gibi yatırımların çelik konstrüksiyon imalatını da yapıyor.

KARÇEL AŞ. ayrıca köprülü vinç, pergel vinç, portal vinç ve özel proses vinçlerin projelendirme, imalat, montaj ve devreye alma süreçlerini de yürütüyor.

Şirket, güçlü yönetim prensibi anlayışıyla küresel pazarda rekabet gücünü artırmak için yenilikçi ve vizyoner kararlar alıyor.

Uzun vadeli hedefler doğrultusunda esnek ve proaktif yönetim anlayışıyla müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan ve uluslararası pazar ihtiyaçlarını her zaman yakından takip eden KARÇEL AŞ. hızlı ve kaliteli çözümler üretmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Barcelona, Teknoloji, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KARÇEL, Spor Tesisleri İçin Yurt Dışında Hizmet Veriyor - Son Dakika

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