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KARDEMİR, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında 5. sırada yer aldı - Son Dakika
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KARDEMİR, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında 5. sırada yer aldı

Ekonomist Dergisi'nin yaptığı araştırmaya göre Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Türkiye'deki üretimin nabzını tutan Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında 5. sırada yer aldı. Şirketin istikrarlı büyümesi ve performansı dikkat çekiyor.

KARDEMİR, Anadolu\'nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında 5. sırada yer aldı
11.12.2023 - 17:48,
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Ekonomist Dergisi'nin üç büyük kent dışında Türkiye'deki üretimin nabzını tutan "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasına göre Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) 5. sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, ilk kez 2004'te yayınlanan araştırmanın, Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdamında payını giderek artıran Anadolu kentlerindeki şirketleri mercek altına aldığı bildirildi.

86 yıldır istikrarlı bir şekilde büyüyen KARDEMİR'in "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" sıralamasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çektiği belirtilen açıklamada, "Bu sıralamada ilk 5'e girmesi, şirketin kararlılığını ve sağlam temeller üzerine kurulu başarısını ortaya koyuyor. KARDEMİR'in sektördeki yükselişi, sadece bugüne değil, gelecekteki potansiyeline de ışık tutuyor." ifadesi kullanıldı.

Fabrikanın yeni ürün çalışmaları ile ekonomiye güçlü katkı verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KARDEMİR sürekli çalışarak, katma değeri yüksek, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ve sürdürülebilir bir geleceği destekleyen yeni ürünler ve kaliteler geliştiriyor. 2022'de üretimi gerçekleştirilen 74 yeni ürün ile otomotiv, demiryolu, savunma ve makine imalatı gibi katma değeri yüksek sektörlerin hizmetine sunularak bu alanlarda dışa bağımlılığın önüne geçilmesi hedeflendi. Sektörde öncü ve dünya şirketi olma yolunda, nitelikli personelin çalışmaktan gurur duyduğu, sunulan sosyal, kültürel, gelişim ve yaratıcılık imkanları ile memnuniyet ve bağlılığın en üst seviyede olduğu iş ortamında, bölgedeki işsizliğin azaltılması hedefi ile yaklaşık 5 bin kişilik KARDEMİR ailesine bu yıl içinde yeni istihdam sağlanarak nitelikli iş gücü artırıldı."

AB, Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu'nun 2022'de KARDEMİR'in ana ihracat pazarları olduğu aktarılan açıklamada, " Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Irak, Kuzey Makedonya, Kosova, Slovenya, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan'a muhtelif çelik kaliteleri ihraç edildi. Hem miktar hem de tutar bazında ihracat ve satış rakamlarımızdaki güçlü artış, KARDEMİR'in büyümesini destekliyor. 2,06 milyon ton esas ürün satışı ile ileriye dönük sağlam bir temel oluşturan KARDEMİR, sektörde satış ve ihracat performansını arttırarak doğru bir rota ile kararlılığını devam ettiriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi KARDEMİR, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında 5. sırada yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARDEMİR, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında 5. sırada yer aldı - Son Dakika
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