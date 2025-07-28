Karel, IDEF 2025'te Stratejik İşbirlikleri Kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Karel, IDEF 2025'te Stratejik İşbirlikleri Kurdu

28.07.2025 14:23
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Karel Savunma, IDEF 2025'te HAVELSAN ve TUSAŞ ile işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Karel Savunma Teknolojileri, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) yenilikçi ürünlerini tanıtmanın yanı sıra HAVELSAN ve TUSAŞ'la stratejik işbirliği anlaşmaları gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karel, dönüşüm vizyonu dahilinde ürün geliştiren bir firma olmanın ötesine geçerek, entegre çözümler sunan bir sistem sağlayıcısı olarak konumlanmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025 sona erdi.

Fuarda yenilikçi entegre iletişim çözümlerini tanıtan Karel, iki stratejik işbirliğini hayata geçirdi. Karel'in Romanya'daki iştiraki Karel Europe ile HAVELSAN, Avrupa savunma pazarına yönelik yüksek teknolojili, entegre çözümlerin geliştirilmesi hedefiyle mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.

Taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, savunma ve bilgi teknolojileri alanlarında geliştirilecek projelerde ortak iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve operasyonel işbirliği yapılması konularında anlaşmaya varıldı.

Karel, daha önce döner kanatlı hava araçları için geliştirilen Yedek Uçuş Göstergesi (BFI) sisteminin sabit kanatlı platformlara uyarlanması için TUSAŞ ile başlattığı işbirliğini, IDEF 2025'te genişletti.

Bu anlaşma kapsamında, BFI sisteminin uyarlanması için gereken donanım, yazılım, entegrasyon ile test süreçlerinin, TUSAŞ ve Karel mühendislik ekipleri tarafından birlikte yürütülmesi planlanıyor.

Katılımcılar yeni çözümlere ilgi gösterdi

Karel'in 40 yıla yaklaşan mühendislik deneyimiyle geliştirdiği yenilikçi 3 iletişim çözümü, IDEF 2025'te katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Fuarda sergilenen "5G Özel Mobil Ağ", "Araç İçi İletişim Ağ Geçidi" ve "Operasyonel Başlık Takımı MOBAT" adlı 3 entegre sistem çözümü, geleceğin güvenlik ve iletişim ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

5G Özel Mobil Ağ, birimlerin kendi güvenli iletişim ağlarını hızlı ve taşınabilir şekilde kurmasını sağlayan anlık haberleşme ve kapalı devre yapısıyla, özellikle askeri sahaya uygun kullanım avantajı sağlıyor.

Askeri kara araçları için tasarlanan Araç İçi İletişim Ağ Geçidi de çoklu iletişim protokolleri ve elektronik sistemler arasında güvenli ve kesintisiz görüntü, ses ve veri iletişimi sağlayan entegre bir çözüm sunuyor.

Operasyonel Başlık Takımı MOBAT ise ortam gürültüsünü azaltan gürültü engelleme, kritik ve düşük seviyeli seslerin net bir şekilde algılanmasını sağlayan durumsal farkındalık modu ve kullanıcıların gelen seslerin yönünü algılamasını sağlayan üç boyutlu ses teknolojisiyle, taktik sahada durumsal farkındalığı artırıyor.

"Stratejik bir fırsat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karel Savunma Teknolojileri Grup Başkanı Yavuz Bayız, IDEF 2025'in, yeni entegre çözümlerini ilk kez tanıttıkları bir platform olmanın ötesinde, savunma teknolojilerindeki işbirliği vizyonlarını ortaya koydukları stratejik bir fırsat olduğunu belirtti.

Bayız, HAVELSAN ve TUSAŞ ile imzaladıkları mutabakatların, yerli teknolojilerini uluslararası pazarlara taşıma ve sistem seviyesinde çözüm sunma hedeflerinin önemli adımlarını oluşturduğunu aktardı.

Ürünlerin yapım sürecine değinen Bayız, şunları kaydetti:

"Bizi diğerlerinden ayıran temel unsur, yalnızca sistem entegrasyonu yapmakla kalmayıp bu sistemlerin AR-GE'sinden donanım ve yazılımına, elektronik kart ve tasarımından üretim süreçlerine kadar tüm bileşenlerini kendi bünyemizde geliştirerek sahaya hazır hale getirebilmemiz. Bu bütünleşik yaklaşımı sağlayabilmek, en güçlü yönümüzü temsil ediyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Havelsan, istanbul, Ekonomi, Güncel, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karel, IDEF 2025'te Stratejik İşbirlikleri Kurdu - Son Dakika

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