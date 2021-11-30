Üye Girişi
Karmaşık ortamlar, META bölgesindeki ikinci en önemli güvenlik sorununa dönüştü - Son Dakika

Karmaşık ortamlar, META bölgesindeki ikinci en önemli güvenlik sorununa dönüştü

30.11.2021 10:43
Karmaşık ortamlar, META bölgesindeki ikinci en önemli güvenlik sorununa dönüştü

Gittikçe karmaşıklaşan ortamların güvenliğini sağlamanın maliyeti, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki BT liderlerinin 2021'de işletmelerinin karşı karşıya olduğunu ifade ettiği en büyük zorluklar arasında ikinci sırada yer aldı.

Gittikçe karmaşıklaşan ortamların güvenliğini sağlamanın maliyeti, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki BT liderlerinin 2021'de işletmelerinin karşı karşıya olduğunu ifade ettiği en büyük zorluklar arasında ikinci sırada yer aldı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme, uzaktan çalışma ve bulut kullanımındaki artış eşliğinde bu karmaşa, kuruluşların tehditlerin görünürlüğünü ve olay müdahalesini etkileyebiliyor.

2020'de sokağa çıkma yasakları ve uzaktan çalışma, işletmelerde dijital teknolojilerin kullanımını teşvik etti. McKinsey & Company tarafından yapılan araştırmaya göre, şirketler, portföylerinde dijital veya dijital olarak etkinleştirilmiş ürünlerin payının yanı sıra müşteri ve tedarik zinciri etkileşimlerinin dijitalleşmesini hızlandırdı. Bu, yeni BT hizmetlerinin geniş çapta benimsenmesini ve BT altyapısında değişiklik yapılmasını gerektirdi.

İşletmeler, tüm şirketlerin neredeyse yarısında (yüzde 48) gerçek bir zorluk haline gelen tüm bu yeniliklerin güvenliğini sağlamak zorundaydı. Sadece veri koruması bundan daha üst sırada yer aldı ki, bu konu zaten birkaç yıldır ilk sırada bulunuyor. Karmaşık ortamların güvenliğini sağlamanın maliyetinin, güvenlik ilkeleriyle uyumluluğu sağlamaktan çok daha önemli olduğu ortaya çıktı. Bulutun benimsenmesi, BT altyapısının karmaşıklığına da katkıda bulundu.

Karmaşık altyapıyla ilgili sorun sadece güvenlik araçlarını kullanıma sunmanın zor olmasıyla ilgili değil. Olası hasarı en aza indirmek için saldırının işaretlerini takip etmeyi ve zamanında yanıt vermeyi çok daha zor hale getiriyor. Altyapı üzerinde görünürlüğe dair eksiklik, karmaşık tehditlerle uğraşırken kuruluşların karşılaştığı üç yaygın zorluktan biri (yüzde 63) olarak öne çıkıyor. Bu konu yatırımı teşvik ediyor. İşletmelerin yüzde 37'si, BT güvenlik bütçelerini artırmanın nedeni olarak BT altyapılarının artan karmaşıklığını gösteriyor.

"Siber güvenlik endüstrisi bu ihtiyacı cevapsız bırakmıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kurumsal Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Sergey Martsynkyan, "Kurumsal siber güvenlik söz konusu olduğunda, mesele sadece sürekli gelişen tehditlerle ilgili değil. Heterojen ve sürekli değişen kurumsal BT altyapısı riskleri daha da artırıyor. Bir yandan koruma sürecini karmaşık hale getirirken, diğer yandan başarılı bir saldırının sonuçlarını ele almak çok daha zor olabiliyor. Neyse ki, siber güvenlik endüstrisi bu ihtiyacı cevapsız bırakmıyor. En güncel tehdit istihbaratı, tehdit algılama ve yanıtlama çözümleri, kuruluşların zorlukların üstesinden gelmelerine ve işlerini büyütmeleri için her türlü yeniliği benimsemelerine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, bulut ve şirket içi iş yüklerini, VDI ve uzak iş gücüyle karmaşık altyapıyı korumak için kuruluşlar, güçlü algılama ve yanıt özelliklerine sahip çözümlere ihtiyaç duyuyor. Söz konusu çözümler kötü amaçlı etkinlik hakkında arka plan bilgileri ve yanıt eylemleriyle birlikte herhangi bir uç noktada tehditlerin görünürlüğünü sağlamalı. Bu nedenle sanallaştırılmış ortamların ve VDI'nin korunmasına adanan güncellenmiş Kaspersky Security for Virtualization Light Agent'ı içeren Kaspersky Hybrid Cloud Security, Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum, Kaspersky Sandbox ve Kaspersky Anti Targeted Attack Platform ile entegre edildi. Böylece uç nokta güvenliğiyle birlikte herhangi bir karmaşık altyapı için gerekli koruma sağlandı.

Orta Doğu, Kaspersky, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karmaşık ortamlar, META bölgesindeki ikinci en önemli güvenlik sorununa dönüştü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! 10:37 Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü 10:16 Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler 09:39 Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı 08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı 08:26 İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı

Son Dakika Haberleri
12:00 Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet
11:52 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu
11:50 Prof. Dr. Tüysüz, fay hattı üzerindeki 10 ilçeyi paylaştı
11:48 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı
11:48 2022'de burçları neler bekliyor?
11:33 Son Dakika! Azerbaycan'da askeri tatbikat sırasında helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var
11:26 Sarp Apak'ı tanıyamayacaksınız! Hep güldürüyordu bu defa ağlatacak!
11:20 Bahçeli: 'Erken seçim' yoktur, 'haydi seçim' yoktur, 'hemen seçim' yoktur!
11:15 Türkiye'de 110 ilçe fay hattı üzerinde! İşte o ilçeler!
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden alıcı buluyor
Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet         
12:00
Prof. Dr. Tüysüz, fay hattı üzerindeki 10 ilçeyi paylaştı Prof. Dr. Tüysüz, fay hattı üzerindeki 10 ilçeyi paylaştı         
11:51
2022'de burçları neler bekliyor? 2022'de burçları neler bekliyor?         
11:48
Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!         
10:56
Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı! Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı!         
10:28
Fırtınayla harekete geçen çamaşır makinesini esnaf güçlükle durdurabildi! O anlar kamerada Fırtınayla harekete geçen çamaşır makinesini esnaf güçlükle durdurabildi! O anlar kamerada         
09:58
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
MÜSİAD'dan dolar yorumu: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD'dan dolar yorumu: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
13:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 12:08:56. #1.11#
SON DAKİKA: Karmaşık ortamlar, META bölgesindeki ikinci en önemli güvenlik sorununa dönüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement