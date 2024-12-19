Karmod'dan Fransa'da Yeni Çelik Ev Projesi

Ekonomi

Karmod, Fransa'nın Dijon kentindeki çelik konut projesinin 4. etabına başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Ziya Yanık, Fransa çelik ev pazarında etkin rol almak istediklerini belirtti.

Türkiye'de deprem güvenliği yüksek çelik ev tercihinin Avrupa ülkelerinin çok gerisinde kaldığına dikkati çeken Yanık, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde çelik ev kullanım oranını yüzde 30 iken Türkiye'de bu oranın henüz yüzde 2,5 seviyesinde olduğu bildirdi.

Yanık, "Deprem kuşağında bulunan ülkemizde çelik evlerle ilgili yapılaşma oranının yükselmesi gerekir ki güvenli evler hazırlayabilelim. Son yaşanan Kahramanmaraş Depremi sonrası çelik evler Türkiye'de gündeme gelse de tercih de henüz yeterli düzeye gelmedi. Tabi bunun önünde çelik ev modelinin yeterince bilinmemesi ve mevzuat eksikliği gibi engeller de var. Gerek yasal düzenlemeler gerekse eğitim yönüyle çelik evle ilgili mevzuat eksikliğini gidermemiz gerekiyor. Üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde çelik yapıyla ilgili eğitim imkanları artırılmalı." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Dijon kentinteki müteahhitlik firması için gerçekleştirdikleri konut projesinin 4. etabının kurulumuna başladıklarının bilgisini paylaşan Yanık, şunları kaydetti:

"Ülkenin doğusunda Dijon şehrindeki konut projesinin 4'üncü etabı kapsamında 4 adet çelik evin inşasına başladık. 126 metrekare büyüklükteki çelik evlerin kurulumu kendi ekiplerimizle gerçekleştiriyoruz. Müteahhitlik firması için inşa edilen konutlar 3+1 daire tipinde planlandı. Dış duvar çelik karkas kalınlığı 16 santimetre olup ekstra yalıtım kaplama uygulamalarıyla duvar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak. Çelik ev projesi Fransa konut standartlarına göre projelendirilerek Karmod Orhanlı tesislerinde üretildi. 3 tırla taşıdığımız konutların 38 günde oturuma hazır teslimini planlıyoruz."