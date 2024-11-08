Karmod'dan Zırhlı Kabin Talebinde Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Karmod'dan Zırhlı Kabin Talebinde Artış

Karmod, Orta Doğu'dan kurşun geçirmez kabin taleplerinde artış olduğunu duyurdu.

08.11.2024 14:18
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Karmod, ürettiği kurşun geçirmez zırhlı kabinlere, Orta Doğu ülkelerinden gelen taleplerde artış yaşandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, üretimini gerçekleştirdikleri kurşun geçirmez kabinlerin BR7 zırh delici mermi benzeri saldırılara karşı güvenlik duvarı oluşturduğuna dikkati çekerek, kabinleri terör benzeri saldırı risklerine karşı polis ve jandarma başta olmak üzere güvenlik personeline güvenlik duvarı oluşturmak amacıyla tasarladıklarını aktardı.

Kurşun geçirmez kabinlerin Türkiye'nin birçok yerinde güvenlik noktalarında kullanıldığına işaret eden Küçük, "Son dönemde gerginliğin arttığı Orta Doğu ülkelerinden zırhlı ürünlerimize ciddi talepler alıyoruz. Mısır, Suudi Arabistan, Lübnan ülkeleri başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Katar, Yemen ve Irak'tan hem zırhlı kabinlere hem de zırhlı kalkanlara yoğun talepler geliyor." ifadelerini kullandı.

Küçük, kurşun geçirmez zırhlı kabin ürünlerinde 3 metrekare ile 15 metrekare aralığında 8 farklı ölçüde ürün seçeneklerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Kurşun geçirmez kabinlerimiz BR7 zırh delici merci saldırılarına karşı koruma sağlıyor. Üretimde gövde çeliğinde ve kapı pencere camlarında özel üretim kurşun geçirmez malzemeler kullanıyoruz. Zırhlı özel güvenlik kabinlerimizi 150x150'den başlayarak 300x500 ölçülerine kadar sekiz farklı ebatta üretiyoruz." açıklamasını yaptı.

Üretimleri arasında kabinle birlikte özel tekerlekle hareket edebilen zırhlı kalkanların da yer aldığını belirten Küçük, "Kabin pencerelerine yerleştirdiğimiz kendinden kapanabilen atış mazgalları kullanılarak güvenlik personeli saldırı anında yapı içerisinden çıkmadan hızlı mukavemette bulunabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küçük, aynı mazgalların zırhlı kalkanlarda yer aldığı bilgisini paylaşarak, zırhlı kabinlerin saldırı alarm sireni, aydınlatma ışık projektörü gibi donatılarla desteklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Teknoloji, Güvenlik, Jandarma, Ekonomi, Finans, Terör, Polis, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karmod'dan Zırhlı Kabin Talebinde Artış - Son Dakika

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