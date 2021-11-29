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Karnabahar ucuzlayınca vatandaşlar akın etti! - Son Dakika

Karnabahar ucuzlayınca vatandaşlar akın etti!

29.11.2021 11:38
Karnabahar ucuzlayınca vatandaşlar akın etti!

Bursa'da karnabahar 10-15 liradan 6 liraya düştü. Vatandaşlar, çeşitli nefis yemekleri yapılan şifa deposu karnabaharları ucuzlayınca bol bol almaya başladı.

Bursa'da Reyhan Pazarı'nda karnabahar ucuzladı. Geçtiğimiz haftalarda tanesi 10-15 liraya satılan karnabaharlar, yeni mahsullerin çıkmasıyla ucuzladı. Tezgahında iriliğine göre karnabaharları 6 ila 10 liraya satan Mehmet Yılmaz, sağlığa birçok faydası olan karnabaharların kış sofralarının vazgeçilmez sebzelerinden olduğunu söyledi.

Bakteri-savar karnabahar 15 liradan 6 liraya düştü

"VATANDAŞ BOL BOL ALIYOR"

30 yıldır aynı pazarda esnaflık yaptığını belirten Mehmet Yılmaz, "Karnabaharların fiyatı 15 gün öncesine kadar 10-15 liraydı. Bu günlerde ucuzladı. Şu anda iriliğine göre 6 liradan başlayıp, 8 ila 10 liraya çıkıyor. Karnabahar çok faydalı bir sebze. Bize Bursa'nın çeşitli köylerinden geliyor. Karnabahar kış aylarında büyük rağbet görüyor. Bu elimde gördüğünüz karnabahardan 2-3 kere yemek yapılabilir. Vatandaş ucuzladığı için bol bol alıyor. İlerleyen günlerde 5 liraya kadar düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, kansere iyi gelen ve bağışıklığı güçlendiren brokolilerin tanesinin ise 5 lira olduğunu söyledi.

Bakteri-savar karnabahar 15 liradan 6 liraya düştü

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Karnabaharın sap kısmının süt beyaz ve sıkı olması tazeliğine işarettir. Karnabahar, sindirimi düzenler, zararlı bakterileri vücuttan atar. Yüksek oranda C ve A vitamini ihtiva eder. Sinir sistemindeki hücreleri yeniler. Stres ve depresyon riskini azaltır. Karnabahar suyu beyni korur. Regl (adet) sancılarına iyi gelir. İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir. Yüksek lif içerdiğinden kolesterolü dengeler. Kansere karşı güçlü bir savaşçıdır.

Bakteri-savar karnabahar 15 liradan 6 liraya düştü

YEMEKLERİ İŞTAH KABARTIYOR

Tadı damağınızda kalacak onlarca karnabahar yemeği var. Bunlardan bazıları şunlar: Kıymalı karnabahar graten. Kaşarlı karnabahar köftesi. Salçalı karnabahar çorbası. Fırında baharatlı karnabahar kızartması. Fırında karnabahar. Yoğurtlu karnabahar kavurması. Fırında karnabahar yemeği. Fırında karnabahar köftesi.

Karnabahar ucuzlayınca vatandaşlar akın etti!

Mehmet Yılmaz, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karnabahar ucuzlayınca vatandaşlar akın etti! - Son Dakika Ekonomi


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