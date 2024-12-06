Kars-Azerbaycan Ticaret İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kars-Azerbaycan Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Kars-Azerbaycan Ticaret İlişkileri Güçleniyor

KATSO, Azerbaycan ile ticari ilişkileri artırmak için forumlar düzenleme kararı aldı.

06.12.2024 14:48
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Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Azerbaycan'a ticari ilişkileri güçlendirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan başkanlığındaki heyet, Azerbaycan'ın Kiçik v Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) ile bir araya gelerek 2 ülke arasında ekonomik iş birliğini artıracak projeler üzerinde çalıştı.

Bakü'de KOBİA Yönetim Kurulu Başkanı Orkhan Mammadov ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda, Kars ve Nahçıvan'da 2 ayrı 'Bölgesel Ekonomik Forum' düzenlenmesi kararı alındı. 1'incisi Nahçıvan'da, 2'incisi ise Kars'ta gerçekleştirilecek olan forumların, 2 ülke arasındaki ticaret hacmini artırması ve ekonomik bağları güçlendirmesi hedefleniyor.

KATSO Başkanı Kadir Bozan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bu önemli girişimin ilham kaynağının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olduğunu belirtti.

Bozan, "Hisarcıklıoğlu'nun vizyonu doğrultusunda, Kars'ı ekonomik anlamda bir cazibe merkezi haline getirme yolunda önemli bir adım atıyoruz. Bakü ile kurduğumuz bu ekonomik köprüler, sadece 2 şehir arasında değil, iki ülke arasında da kalıcı iş birliğine vesile olacaktır" dedi.

Toplantıda, Kars ve Azerbaycan arasında kurulabilecek yeni ticari fırsatlar, iş birliği modelleri ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek projeler masaya yatırıldı. Tarım, turizm, lojistik ve sanayi gibi birçok sektörde iş birliği imkanları değerlendirildi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası, bu girişimiyle yalnızca Kars'ın ekonomik potansiyelini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını ekonomik alanda daha da sağlamlaştırıyor. Nahçıvan ve Kars'ta düzenlenecek forumların, 2 ülkenin iş dünyasını buluşturarak büyük bir sinerji oluşturması bekleniyor.

KATSO'nun liderliğinde alınan stratejik karar, Kars'ın bölgesel kalkınma ve uluslararası iş birliğinde önemli bir merkez olma hedefini bir kez daha gözler önüne serdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kars-Azerbaycan Ticaret İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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