Kars haberi... Kars'ta kazlar besiye alındı - Son Dakika
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Kars haberi... Kars'ta kazlar besiye alındı

03.10.2022 09:27

Edinilen Kars haberine göre Kars'ta kazlar besiye alındı Kars'ta kış sofralarının vazgeçilmesi, lezzetiyle dünyaca ünlü kazları, kesim dönemi öncesinde besiye alındı.

Kars'ta kazlar besiye alındı

KARS - Kars'ta kış sofralarının vazgeçilmesi, lezzetiyle dünyaca ünlü kazları, kesim dönemi öncesinde besiye alındı.

Kars mutfağının vazgeçilmezlerinden olan ve yıl boyunca bin bir eziyetle yetiştirilen kazlar, çayırlarda besleniyor. Çayırlarda beslenen kazlar, Susuz Çayı'nda yıkanıyor, kesim öncesi besileri yapılıyor.

Kars'ın Susuz ilçesinde doğal ortamda büyüyen kazlar, sahipleri tarafından besiye alındı.

"Kazlar kış öncesi besiye alındı"

Susuz ilçesinde Alibaba'nın Çiftliği'nde yetişen Kars kazlarına bakıcıları gözleri gibi bakıyor, rutin olarak bakımları yapılan kazlar kış öncesi besi alıyor.

Kazların besiye alındığını ifade eden Eren Karipoğlu, "Kesimlerine 2 ay kaldı. Şuan beside, arpayla besliyoruz. Kar yağmasını bekliyoruz. Kar yiyen kazın eti daha lezzetli oluyor. Daha güzel oluyor. Şuan sabah, öğlen ve akşam sürekli beside, yemlerini hiç eksik etmiyoruz" dedi.

"Sofralara pahalı gelecek"

Geçen yıllarda 250 liradan satılan kazların bu yıl 400 liradan satılacağını ifade eden Karipoğlu, "Günlük temizliği yapılıyor, hastalıklara karşı, kendi arazimizde otlatıyoruz. Yemle birlikte daha iyi oluyor. Fiyatları 300 ile 400 liradan gider. Maliyetimiz arttı, giderlerimiz çok, giderlere göre bizde biraz üzerinde koymak zorundayız" diye konuştu.

Öte yandan kazlar Kasım ayında kar yere düştükten, kaz soğuğu gördükten ve kar yedikten sonra kesilecek, kesilen kazlar kurutulduktan sonra sofralarda yerini alacak.

Kars'ta kış sofralarının olmazsa olmazı olan kazların bakımı oldukça zor, çocuk gibi bakılan kazlar geçen yıl 250 liradan satılıyordu, bu yıl ise artan maliyetlerden dolayı 400 ile 500 liradan satışa sunulacak.

İlkbaharda başlayan ve sonbahara kadar beslenen kazlar, kar yağdıktan sonra kesiliyor. Kazların kar yedikten sonra daha lezzetli olduğuna inanılıyor.

Kars ve ilçelerinde yaygın olarak beslenen kazlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illere gönderiliyor.

Kesilerek kurutulan kazların bir kısmı kentte bulunan lokantalara, bir kısmı da Kars dışına satılıyor.

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Kaynak: İHA

Alibaba, Susuz, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars haberi... Kars'ta kazlar besiye alındı - Son Dakika

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