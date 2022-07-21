Kars'ta 1 milyar 250 milyon liralık projede sona gelindi

Kars-Sarıkamış-Erzurum-Horasan karayolunda çalışmalar sürüyor

AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, "Projenin bugün ki bedeli 1 milyar 250 milyon Türk lirası"

KARS Sarıkamış-Horasan arasından yapımı devam eden ve yaklaşık 1 milyar 250 milyon liraya mal olacak bölünmüş yol, çalışmalarında sona gelindi.

Yaklaşık 45.7 kilometre uzunluğunda olan ve 5 viyadüğün bulunduğu modern yol yapım çalışmaları 574 metre uzunluğu bulunan Doğu Anadolu'daki en büyük viyadükte devam ediyor. AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, yetkililerle birlikte Sarıkamış-Horasan arasında yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Arslan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Doğu Anadolu'daki en büyük viyadük"

AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arslan, "Dengeli konsol yöntemiyle yapılan ve en büyük viyadüklerden birisi olan 574 metre uzunluğu, 120 metre yüksekliğiyle Doğu Anadolu'daki en büyük viyadüklerden birisi olan viyadük, teknik olarak yapım zorlukları nedeniyle ancak bu yıl bitebileceği öngörülmüştü. Bunu da daha önce deklare etmiştik" dedi.

"1 milyar 250 milyon liralık proje"

Kars-Sarıkamış-Horasan-Erzurum karayolundaki projenin bedelinin 1 milyar 250 milyon lira olduğunu ifade eden Arslan, "Bölünmüş yol ve sıcak asfalt hale getirilen yolumuzun uzunluğu 45.7 kilometre ve 45.7 kilometrelik hem bölünmüş yol hem sıcak asfalt hale getirilmesinde Erzurum ve Kars Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz çalışıyor. Her iki ekibimizin ve yüklenicilerin yaptığı projenin bugün ki bedeli 1 milyar 250 milyon Türk lirası, sadece Kars bölgesine yaptığımız 45.7 kilometrelik bölünmüş yolun bedeli bu, bu bedelle hareketle insanlarımız AK Parti döneminde Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bölgeye yapılan yatırımların büyüklüklerini çok daha rahat hayal edebilirler. Bir kez daha Cumhurbaşkanımıza, hükümetine ve dünden bugüne emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan yaklaşık uzunluğu 45.7 kilometre olan 23 kilometresi Erzurum il sınırları içerisinde bulunan ve 22.7 kilometresi ise Kars il sınırları içerisinde olan Sarıkamış-Horasan karayolunda 5 tane toplam uzunluğu bin 780 metre olan viyadük bulunuyor. Yol çalımlarının büyük bölümünün tamamlandığı karayolunda sona gelindi. Karayolunun bitirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.