Kars'ta Ata Tohumu İle Büyük Bereket - Son Dakika
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Kars'ta Ata Tohumu İle Büyük Bereket

Kars\'ta Ata Tohumu İle Büyük Bereket
17.07.2025 09:41
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Neşat Sancak, geleneksel arpa tohumlarıyla yüksek verim elde etti, ata tohumlarının önemini vurguladı.

Kars'ta ata tohumu arpa ekimi yapan bir çiftçi, modern tarım yöntemlerini bir kenara bırakarak geleneksel tohumlara yöneldi ve sonuçlar beklentilerin çok ötesinde oldu. Tarladan fışkıran bereket, hem çiftçinin yüzünü güldürdü hem de ata tohumlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Büyükdurduran köyünde uzun yıllardır tarımla uğraşan çiftçi Neşat Sancak, artan maliyetler ve azalan verim karşısında farklı arayışlara girmişti. Sancak, 22 dönümlük arazisine 'yapma, etme' denilmesine aldırış etmeden yerli ve milli amiral arpa tohumu ekti. Büyük bir titizlikle hazırlanan tarlaya serpilen bu kadim tohumlar, Kars'ın iklimine ve toprak yapısına uyum sağlayarak kısa sürede filizlendi.

Çiftçi Neşat Sancar, kiraladığı biçerdöverlerle bismillah diyerek 22 dönümlük arazisinde arpa hasadını yaptırdı. Tarlasının hasadını yaptıran Neşat Sancar, "Allah'ın verdiğine çok şükürler olsun. 2025 yılının amiral tohumun hasadını yaptırdım. Çok verimli, çok güzel, inanmayan bazı arkadaşlar vardı. Gelsin görsünler, çok şükür Allah'a biçtirdim, Allah utandırmasın, arkadaşlara da tavsiye ederim" dedi.

Sancar, "22 dönümlük tarladan yaklaşık 10-11 ton arpa tohumu elde ettim. Dönüme ortalama 500-600 kilo arpa elde ettik. Allah bereket versin her şey ortada, çok şükür" diye konuştu.

Kars'ta 22 dönümlük tarlaya ekilen milli ve yerli amiral ata tohumundan yaklaşık 10-11 ton, dönüme ise 500 kilo arpa elde edildi. Gözle görülür bir fark ortaya çıktı. Ata tohumu arpa ekilen tarladan alınan verim, modern hibrit tohumlara kıyasla çok daha yüksek oldu. Üstelik elde edilen ürünün kalitesi ve besin değeri de oldukça tatmin edici oldu.

Yapılan hasadın ardından traktör römorklarına biçerdöverler aracılığıyla arpalar dolduruldu. Arpa yüklü traktörler daha sonra köyün yolunu tuttu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kars'ta Ata Tohumu İle Büyük Bereket - Son Dakika

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