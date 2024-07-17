Ekonomi

Kars'ta Haziran ayında 230 konut satıldı. Türkiye genelinde ise Haziran ayında 79 bin 313 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Haziran ayında Kars'ta 230 konut satışı yapılırken, Ağrı'da 199, Iğdır'da 96 ve Ardahan'da Haziran ayında 34 adet konut satışı gerçekleşti.

TUİK'in verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu. - KARS