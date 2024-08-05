Kars'ta İhracat Artarken, İthalatta Düşüş

Ekonomi

Kars'ta ihracat artarken, ithalatta düşüş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kars'ta ihracat 2024 yılı Haziran ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 113,6 artarak 0,4 milyon dolar, ithalat ise yüzde 127,4 artarak 0,05 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 8,3, ithalat yüzde 4,4 azaldı.

Buna göre; TUİJ Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da ihracat 2024 yılı Haziran ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 10,0 azalarak 2,7 milyon dolar, ithalat ise yüzde 26,6 azalarak 7,7 milyon dolar, Iğdır'da ihracat 2024 yılı Haziran ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 7,0 milyon dolar, ithalat ise yüzde 407,4 artarak 5,7 milyon dolar ve Ardahan'da ihracat 2024 yılı Haziran ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 44,7 artarak 0,6 milyon dolar, ithalat ise yüzde 149,8 artarak 0,01 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARS