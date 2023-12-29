 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kars'ta Kasım Ayında İhracat ve İthalatta Artış - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta Kasım Ayında İhracat ve İthalatta Artış

Kars'ta 2023 yılı Kasım ayında ihracat yüzde 58,1 artarak 0,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 86,0 artarak 0,03 milyon dolar oldu. Ağrı'da ihracat yüzde 37,4 artarken, ithalat yüzde 38,8 arttı. Iğdır'da ihracat yüzde 40,1 artarken, ithalat yüzde 65,6 azaldı. Ardahan'da ise ihracat yüzde 54,1 artarken, ithalat yüzde 1061,4 azaldı.

Kars\'ta Kasım Ayında İhracat ve İthalatta Artış
29.12.2023 - 14:49,
Abone Ol

Kars'ta Kasım aynında ihracat ve ithalatta artış oldu. Türkiye'de ise Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,2 arttı, ithalat yüzde 5,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden

Kars'ta ihracat 2023 yılı Kasım ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 58,1 artarak 0,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 86,0 artarak 0,03 milyon dolar,

Ağrı'da ihracat 2023 yılı Kasım ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 37,4 artarak 2,9 milyon dolar, ithalat ise yüzde 38,8 artarak 7,3 milyon dolar,

Iğdır'da ihracat 2023 yılı Kasım ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 40,1 artarak 5,7 milyon dolar, ithalat ise yüzde 65,6 azalarak 2,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ardahan'da ise ihracat 2023 yılı Kasım ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 54,1 artarak 0,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1061,4 azalarak 0,1 milyon dolar oldu. - KARS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İhracat, Iğdır, Kars, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta Kasım Ayında İhracat ve İthalatta Artış - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48
Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Kasım Ayında İhracat ve İthalatta Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement