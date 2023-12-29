Kars\'ta Kasım Ayında İhracat ve İthalatta Artış

Kars'ta Kasım aynında ihracat ve ithalatta artış oldu. Türkiye'de ise Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,2 arttı, ithalat yüzde 5,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden

Kars'ta ihracat 2023 yılı Kasım ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 58,1 artarak 0,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 86,0 artarak 0,03 milyon dolar,

Ağrı'da ihracat 2023 yılı Kasım ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 37,4 artarak 2,9 milyon dolar, ithalat ise yüzde 38,8 artarak 7,3 milyon dolar,

Iğdır'da ihracat 2023 yılı Kasım ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 40,1 artarak 5,7 milyon dolar, ithalat ise yüzde 65,6 azalarak 2,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ardahan'da ise ihracat 2023 yılı Kasım ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 54,1 artarak 0,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1061,4 azalarak 0,1 milyon dolar oldu. - KARS