Kars'ta Kasım'da 548 Konut Satıldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı Kasım ayı konut satış istatistiklerine göre, Kars'ta Kasım ayında toplam 548 konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre 153 bin 14 konut satıldı. Kars'taki ise rakamlar dikkat çekti.

Konut satışlarının türlerine bakıldığında, ikinci el satışlar ve ipotekli satışların öne çıktığı gözlemlendi. Uzmanlar, Kasım ayında yaşanan bu hareketliliğin, yılsonuna yaklaşırken konut talebindeki artıştan kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Kars'taki konut piyasası, bölgenin ekonomik ve sosyal dinamikleri doğrultusunda şekillenirken, vatandaşlar hem yatırım hem de oturum amaçlı alımlarını sürdürüyor. Öte yandan, konut fiyatlarındaki dalgalanmalar ve faiz oranlarındaki değişimlerin de satışları etkilediği ifade ediliyor.

Uzmanlar, 2025 yılına girerken Kars'taki konut piyasasının daha fazla hareketlenebileceğini ve bölgedeki konut talebinin artabileceğini öngörüyor.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta Kasım ayında 548, Ağrı'da 506, Iğdır'da 165 ve Ardahan'da Kasım ayında 129 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satış verileri, hem yerel halk hem de yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. - KARS