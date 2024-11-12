Karsan, e-JEST ile İngiltere Pazarında

Ekonomi

Karsan, sağdan direksiyonlu ve yüzde 100 elektrikli e-JEST'i ile İngiltere pazarına açılıyor.

Karsan, sağdan direksiyonlu e-JEST aracını Birmingham'da düzenlenen EuroBus Expo'da düzenlenen etkinlikte tanıttı.

Bu kapsamda Karsan, 2023'te giriş yaptığı sağdan direksiyonlu araç pazarında ilk durağı olan Japonya'nın ardından İngiltere toplu taşımında e-JEST ile yerini almaya hazırlanıyor.

Karsan'ın İngiltere ve İrlanda pazarına sunacağı 6 metrelik elektrikli şehir minibüsü e-JEST, markanın elektrik dönüşümünde lider model olarak öne çıkıyor.

İngiltere pazarına özel sağdan direksiyonlu versiyonunda 17 kişilik yolcu kapasitesiyle kompakt bir boyuta sahip olan e-JEST, gücünü BMW'nin 135 kW'lik elektrik motorundan alıyor. 88 kWh batarya kapasitesiyle 210 kilometreye kadar menzile sahip olan araç, hızlı şarj ile 1 saatte, ev tipi gece şarjı ile 4 saatte şarj olabiliyor.

Araç, enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor.

Araç kontrol sistemlerinin yer aldığı dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan e-JEST'in sağdan direksiyonlu versiyonu, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle yolcularına binek araç konforu sunuyor.

ESP'den Hillholder'a kadar aktif ve pasif güvenlik sürüş özelliklerini bir arada sunan e-JEST, bulunduğu sınıfta Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'dan sonra İngiltere ve İrlanda'yı elektriklendirecek.

Şirket, İngiltere ve İrlanda'nın ardından Malta ve Avustralya pazarına girmeyi planlıyor.

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çetin, Karsan e-JEST'in tanıtıldığı günden bu yana 4 yıldır aralıksız şekilde Avrupa'da kendi segmentinin lideri konumunda yer aldığını söyledi.

Geçen yıl sonunda Japonya'da sağdan direksiyonlu e-JEST'in tanıtımını gerçekleştirdiklerini anımsatan Çetin, şöyle devam etti:

"Avrupa'dan sonra Kanada ve Japonya'ya kadar geniş bir coğrafyada talep gören e-JEST'i, şimdi de İngiltere ve İrlanda'da iş ortağımız EVM ile yollara çıkarıyoruz. Önümüzdeki dönem hedeflerimiz arasında ise artık Malta ve Avustralya var. Dinamik ve estetik tasarımıyla şehirler için modern bir çözüm olan Karsan e-JEST, ideal yolcu kapasitesi ile yoğun saatlerde ana hatları besleyen ara hatlarda tercih ediliyor. Yoğun olmayan saatlerde ve akşamları ise 'shuttle' aracı olarak kullanılan e-JEST'ler, kompakt boyutuyla operasyonel maliyetleri düşürüyor, şehirlere modern ve yolcu dostu çözüm sunuyor.

Böylece aracımız daha az insanın seyahat ettiği gece saatlerinde düşük talebe karşı, daha düşük maliyetli alternatif bir çözüm olarak işletmelere ekstra fayda sağlıyor. Daha az nüfuslu ve tarihi kentlerde, büyük araç kullanmak yerine daha küçük kapasite ile akılcı çözüm sunan Karsan e-JEST, büyük araçların giremediği dar sokaklarda da rahatlıkla hareket ediyor ve kompakt boyutu ile manevralarda büyük kolaylık sağlıyor."

Çetin, Karsan e-JEST'in elektrikli minibüs segmentinde, Avrupa'da kayıtlı 4 araçtan biri olma başarısı gösterdiğini belirterek, "Kuzey Amerika'da toplu taşıma alanında ilk elektrikli minibüsünü sunan Karsan, halihazırda Amerika ve Kanada'da 153 adet e-JEST ile bölgede aktif olarak hizmet veriyor." dedi.

Karsan'ın 23 ülkede 1200'den fazla elektrikli aracıyla faaliyet göstererek dünya markası olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayan Çetin, Karsan'ın küresel bir marka haline geldiğini dile getirdi.

Karsan e-JEST'i İngiltere ve İrlanda pazarına sunacak olan ve Karsan'ın bu bölgelerdeki iş ortağı EVM Üst Yöneticisi (CEO) Danny McGee ise, "Karsan'ın yenilikçi elektrikli minibüsü, EVM'in daha çevreci ve verimli seyahat çözümleri vizyonuyla mükemmel bir uyum içinde. Birlikte, mobilitenin geleceğine güç katmaya ve toplu taşıma deneyimini dönüştürmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.