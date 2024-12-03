Kasım Ayı İndirimlerinde Şikayetler Zirve Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Kasım Ayı İndirimlerinde Şikayetler Zirve Yaptı

Kasım Ayı İndirimlerinde Şikayetler Zirve Yaptı

Kasım ayında e-ticaret ve kargo sektörlerine gelen şikayetlerin sayısı arttı. Şikayetvar'a göre toplamda 32 bin 454 e-ticaret ve 19 bin 209 kargo şikayeti yapıldı. Çözüm oranları ise e-ticaret için %13, kargo için %23 olarak açıklandı.

03.12.2024 10:15  Güncelleme: 10:16
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KASIM ayı boyunca devam eden indirimler sona erdi. Şikayetvar, Kasım ayı indirimlerini mercek altına alarak e-ticaret, kargo ve pazaryeri sitelerine ait verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre e-ticaret sektörüne son bir ayda 30 bini aşkın şikayet ulaşırken, kargoyla ilgili şikayetlerin sayısı ise 19 bini buldu.

Platformun paylaştığı verilere göre Kasım ayı boyunca e-ticaret sektörüyle ilgili platforma ulaşan toplam 32 bin 454 şikayetin yüzde 13'ü Şikayetvar üzerinden çözüme kavuşturuldu. Pazaryeri siteleri incelendiğinde ise Kasım ayında toplam 12 bin 53 şikayet platforma ulaştı. Bu şikayetlerin de yüzde 10'u Şikayetvar üzerinden çözüldü.

KARGO ŞİKAYETLERİNİN YÜZDE 23'Ü ŞİKAYETVAR'DA ÇÖZÜLDÜ

Tüketicilerin genellikle referans kaynağı olarak başvurduğu Şikayetvar verilerine göre kargo sektörüne Kasım ayında toplam 19 bin 209 geldi. Gelen şikayetlerin yüzde 23'ü platform aracılığıyla çözüme kavuştu.

E-TİCARET ŞİKAYETLERİ

E-ticaret sektörüyle ilgili gelen şikayetler şöyle belirtildi:

"Ürün iptali, iadesi ve değişimiyle ilgili sorunlar,

Fiyat ve ödeme problemleri,

Ürün kalitesi ve yanıltıcı ürün gönderimi,

Teslimat gecikmeleri ve kargo sorunları,

Müşteri hizmetleri ve destek eksikliği."

KARGO ŞİKAYETLERİ

Kargoda en çok şikayet edilen konular ise şöyle sıralandı:

"Teslimat gecikmeleri ve kayıp kargolar,

Yanlış veya eksik ürün teslimatı,

Adres bulunamadı ve teslim edilememe sorunları,

Müşteri hizmetleri ile iletişim eksikliği,

Kargo hasarları ve tazminat sorunları."

PAZARYERİ SİTELERİ ŞİKAYETLERİ

Platform pazaryeri siteleriyle ilgili en çok şikayet edilen konuları ise şu şekilde paylaştı:

"Yanlış veya kusurlu ürün teslimatı ve iade sorunları,

Kargo teslimat gecikmeleri ve yanlış adrese teslimat,

Müşteri hizmetleri ile iletişim sorunları,

Sipariş iptali ve para iadesi sorunları,

Faturasız satış ve yetersiz müşteri hizmetleri."

Kaynak: DHA

Son Dakika

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