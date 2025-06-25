Kaspersky'den Sahte Labubu Bebek Dolandırıcılığı Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Kaspersky'den Sahte Labubu Bebek Dolandırıcılığı Uyarısı

25.06.2025 11:20
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Kaspersky, Labubu bebekleri için sahte teklifler sunarak dolandırıcılık yapan internet sitelerini tespit etti.

Kaspersky, Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından tasarlanan Labubu bebekleri için sahte teklifler sunarak alıcılardan hassas finansal bilgileri toplayan dolandırıcılık platformu tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından tasarlanan ve ilginç peluş koleksiyon ürünlerinden oluşan Labubu bebekleri, küresel kitleleri büyülemeye devam ediyor. Kaspersky, Labubu bebekleri için sahte teklifler sunarak hayranlarını cezbeden ve durumdan şüphelenmeyen alıcılardan hassas finansal bilgileri toplayan, genellikle yasal perakendeciler gibi görünen yüzlerce dolandırıcılık platformu tespit etti.

Alıcılar kutuyu açana kadar hangi bebeği ya da tasarımı alacaklarını bilmiyorlar. Bu sürpriz unsuru nadir veya sınırlı sayıda üretilen figürlere sahip olma şansıyla birleştiğinde, heyecanı ve koleksiyon çılgınlığını körüklüyor.

Nisan 2024'ten bu yana, yüksek profilli ünlülerin onaylarıyla beslenen heyecan, katlanarak arttı ve nadir bebeklerin yeniden satış fiyatlarının 3 bin dolar ve üzerine çıkmasına neden oldu. Bu durum, bu çok sevilen oyuncakları çevreleyen heyecanı istismar eden dolandırıcılar için verimli bir zemin yarattı.

Siber suçlular, farklı bölgelerdeki alıcıları kandırmak için birden fazla dilde sahte internet siteleri oluşturuyor. Bu sahte mağazalar genellikle güvenilir perakendecilerin markalarını taklit ederek, kurbanları banka kartı bilgilerini veya diğer kişisel bilgilerini girmeye ikna etmek için indirimler veya bebeklerin "özel sürümlerini" sunuyor.

Pop Mart, Labubu bebeklerinin resmi perakendecisi ve yaratıcısı konumunda bulunuyor. Dolandırıcılar, alıcıları güvenilir ürünler satın aldıklarını düşünmeleri için kandırmak amacıyla asıl sitenin görünümünü taklit ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Web İçeriği Analisti Olga Altukhova, dolandırıcıların, meraklıların nadir bulunan bebekleri kapma heveslerini istismar eden dolandırıcılık siteleri ve acil eylem çağrılarıyla Labubu heyecanından yararlandığını belirtti.

Bu platformların birden fazla dilde yayın yaptığını ve bunun da erişim alanlarını genişlettiğini kaydeden Altukhova, "Hayranların Labubu bebeklerini yalnızca Pop Mart'ın resmi kanalları gibi doğrulanmış perakendecilerden, internet sitesinin URL'sinin gerçekliğini iki kez kontrol ettikten sonra satın almaları ve şüpheli görünen internet siteleriyle etkileşime girmekten kaçınmalarını önemle tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Kaspersky, Ekonomi, Finans, Sanat, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky'den Sahte Labubu Bebek Dolandırıcılığı Uyarısı - Son Dakika

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