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Kastamonu'da Aralık Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 151 Bin 666 Oldu - Son Dakika
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Kastamonu'da Aralık Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 151 Bin 666 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Kastamonu'da Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 151 bin 666 oldu. Otomobiller yüzde 45,8'lik oranla en fazla araç türünü oluştururken, traktörler yüzde 23,6, kamyonetler yüzde 13,5, motosikletler yüzde 10,8, kamyonlar yüzde 3,8, minibüsler yüzde 1,6, otobüsler yüzde 0,6 ve özel maksatlı taşıtlar yüzde 0,4 oranında yer aldı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı ise bir önceki aya göre 155 adet arttı.

Kastamonu\'da Aralık Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 151 Bin 666 Oldu
23.01.2024 - 19:01,
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 151 bin 666 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 151 bin 666 oldu. Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 45,8 ini otomobil, yüzde 23,6'sını traktör, yüzde 13,5 'ini kamyonet, yüzde 10,8'ini motosiklet, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,4'ünü ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan, Kastamonu'da Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 155 adet arttı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da Aralık Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 151 Bin 666 Oldu - Son Dakika
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