Kayseri'de Tarımda Çiftçi Sayısı Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kayseri'de Tarımda Çiftçi Sayısı Arttı

Kayseri\'de Tarımda Çiftçi Sayısı Arttı
01.08.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de ekili tarım arazisi %21,69 arttı, kayıtlı çiftçi sayısı 32 bine ulaştı.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, ekili tarım arazisi yüzde 21,69 artan kentte, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üretici sayısının 32 bine ulaştığını bildirdi.

Saklav, Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde devam eden hububat hasadı sırasında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçen yılki verilerine göre, Kayseri'nin ekili alan büyüklüğü ile tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretiminde beşinci, 24 farklı ürünle ilk 10'un içerisinde yer aldığını belirten Saklav, "2 yıl öncesine baktığımızda çiftçi kayıt sistemimizde 28 bin çiftçi varken bugün 32 bin çiftçi kaydına ulaştık. Kayıtlı ekili alanımızda yüzde 21,69 artışla 355 bin hektardan 432 bin hektara ulaştı. Hem alan bazında hem de çiftçi sayısında artış gösterdik." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin geçen yılki raporuna göre, 71 milyon dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirdiklerini hatırlatan Saklav, bu yıl 100 milyon doları geçme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Saklav, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerin üreticilere büyük katkılar sunduğunu vurguladı.

"1 dekar için 807 TL ödeyeceğiz"

Çiftçilere geçen yıl 1,6 milyar lira nakdi bitkisel üretim desteği ödemesi yapıldığına değinen Saklav, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla faaliyete geçen tarımsal üretim planlaması kapsamında, bitkisel üretim planlaması da hayata geçti. Bunun en önemli dayanağı olan yeni destekleme modelimiz de faaliyete geçti. Bunu da ekim sezonundan önce açıklamıştık ve şu an da bu modele göre üreticilerimize alan bazında destekleme yapacağız. Temel destek ve planlı üretim olarak hububat alanında 634 TL destek ödeyeceğiz. Sertifikalı tohum desteği olarak 122 lira, organik gübre desteği 51 TL olmak üzere 1 dekar için 807 TL ödeyeceğiz ve görüldüğü üzere destekleri de 3 kat artırdık. En önemli hedeflerimizden birisi çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak ve sürdürülebilir tarım. Tüm projelerimizi ve desteklerimizi buna göre yapıyoruz. Bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatları çerçevesinde projeler ve desteklemeler devam edecek."

Saklav, geçen yılı aspir, çerezlik kabak, kimyon ve çavdar üretimini Türkiye'de birinci, çerezlik ayçiçeğinde ve patateste ikinci, şeker pancarında üçüncü ve elmada da beşinci sırada bitirdiklerini belirtti.

Toprağın kıymetini bilen ve üretimden vazgeçmeyen tüm çiftçilere bereketli bir sezon dileyen Saklav, yeni projeler ve desteklemelerle her zaman çiftçilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Saklav, hasatların 83 teknik personelle oluşturdukları 17 ekibin kontrollünde yapıldığını, denetimlerde ise biçerdöverlerin operatör belgelerini, yangın tüpü olup olmadığını ve dane kayıplarına bakıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, kayseri, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Tarımda Çiftçi Sayısı Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu

15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
15:10
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
15:07
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
14:58
İki büyükşehirde ekmeğe zam 200 gram ekmek artık 15 lira
İki büyükşehirde ekmeğe zam! 200 gram ekmek artık 15 lira
14:55
Yok böyle sözleşme Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
Yok böyle sözleşme! Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
14:50
“Dünyanın en yaşlı bebeği“ 31 yaşında doğdu
"Dünyanın en yaşlı bebeği" 31 yaşında doğdu
14:42
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry’nin konserine katıldı
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı
14:35
Bavulunu bile topladı Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
14:29
Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon: Onu bana ver
Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver
14:24
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu
Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:17
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
14:13
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
14:10
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 11:28:23. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Tarımda Çiftçi Sayısı Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.