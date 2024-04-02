Kayseri\'deki Şirket, Otomotiv Sektörüne Yönelik Hacklenmeye Karşı Yazılım İhraç Ediyor

Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor.
Erciyes Teknopark'ta 2013'te kurulan, Almanya, Kayseri ile Ankara'da ofisleri bulunan şirket, 30 kişilik ekiple "gömülü sistem" yazılımla elektronik kontrol ünitelerine yerli ve milli yazılımlar yapıyor.
Şirket yöneticilerinden Bekir Düzçekiç, AA muhabirine, Kayseri'de milli imkanlarla yazılım ürettiklerini söyledi.
Normal ve elektrikli araçlar için geliştirilen yazılımları yurt dışına ihraç ettiklerini belirten Düzçekiç, "İhraç ettiğimiz ülkeler arasında Almanya, ABD, Japonya var. Asya pazarında da bir deneyimimiz oldu. Yazılımlarımızı ihraç ediyoruz." dedi.
Düzçekiç, hacklenmede çeşitli metotların olduğunu anlatarak, araç içi haberleşmesini sağlayan CAN (Controller Area Network- Denetleyici Alanı Ağı) adı verilen hatta sızılarak oradaki verilerin değiştirildiği ve donanımsal olarak voltaj değerleri ile araçtan verilerin çalındığını ifade etti.
Geliştirdikleri yazılımla verilerin dışarıdan erişilmeyecek özel bir alana koyulduğunu aktaran Düzçekiç, her bir araç için özel sertifika tuttuklarını anlattı.
Ünlü markalarla çalışıyorlar
Otomotiv sektöründe araçların hacklenmeye karşı siber güvenliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Düzçekiç, " Mercedes, Porsche, BMW, Volvo ve Audi gibi firmalarla çalışıyoruz. Japonya'da Fuji firması ile çalıştık. Otomotiv sektörüne siber güvenlik başladığından beri sektörün içerisindeyiz. Biliyorsunuz çağımızın sorunu siber güvenlik. Otomotiv sektöründe de araçların hacklenmeye karşı bir yazılıma, siber güvenliğe ihtiyacı var. Biz bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.
Düzçekiç, Teknopark'ın kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, sağlanan imkanların örnek olması gerektiğine dikkati çekti.
Şirkette teknik lider olarak çalışan Hakan Mert Kum da "gömülü sistem" yazılımı hakkında şu bilgileri verdi:
"Araçlara yazılım üretirken PCB kartları dediğimiz kartların üzerinde işlemciler var. Bu işlemciler piyasada bulabileceğiniz işlemciler değildir. Projelere başladığımız zaman onlar üretim ve geliştirme aşamasında oluyor. Biz üreticilerle geliştirmeye başlıyoruz. Gömülü sistemler şu an kullandığımız tüm sistemlerin içerisinde yer alan özelleşmiş ve genellikle tek bir amaca yönelik sistemlerden oluşmaktadır. Şu an mikrofon ve kamerada da gömülü sistemler bulunmaktadır. Tek bir amaca yönelmiş, tek bir işi geliştirmek için icra edilen sistemler diyebiliriz."
"Hacklenme ihtimalleri artıyor"
Türkiye'deki firmaların tek bir yazılıma odaklandığını dile getiren Kum, şunları kaydetti:
"Araçlarda şu an kontak sistemi, kapı kollarından uyanması, kilitlenmesi, kilit mekanizması, hırsız alarmı, batarya üretim sistemleri, elektronik park freni gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Bizim gibi otomotiv alanlarında çalışan firmalar bulunmakta ama genelde Türkiye'deki firmalar tek bir yazılıma odaklanmaktadır. Kontrol ünitesinin içerisinde en az 7-8 yazılım var. Biz bunlara hakim olduğumuz için bunları geliştirmekteyiz. Bizi diğer firmalardan öne çıkartan ve tek olmamızı sağlayan özelliğimiz budur."
Modernleşen otomobillerin hacklenme ihtimallerinin arttığına dikkati çeken Kum, "Bu yüzden otomotiv üreticileri yeni sistemler geliştirmeye başladılar. Bunların başında 'Hardware Security Modülü' dediğimiz HSM yazılımı ve donanımı bulunmaktadır. Biz şu an üreticilerle en başından itibaren birlikte geliştirmeler yapmaktayız. Şu anda Kayseri'de yerli ve milli olarak HSM yazılımı üretmeye başladık. Onun üzerine çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Kayseri'deki Şirket, Otomotiv Sektörüne Yönelik Hacklenmeye Karşı Yazılım İhraç Ediyor - Son Dakika
Yozgat'ta bir üretici tarafından yetiştirilen Şili kökenli Araucana cinsi tavukların mavi ile yeşil renk tonlarındaki yumurtaları ilgi görüyor. Araucana cinsi tavukların tanesi 400-500 liradan, yumurtası ise 15-20 liradan satılıyor. Fatih Mahallesinde yaşayan Ahmet Arslan, evinin bahçesinde hobi amaçlı Araucana cinsi tavuklar besliyor ve ailesinin organik yumurta ihtiyacını karşılıyor. Arslan, yeşil yumurtaların yüksek protein değeri ve besleyici özelliği nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Tekirdağ İrtibat Bürosu, IPARD 3 bilgilendirme toplantısı düzenledi. Programda, TKDK'ya yapılacak başvuruların önemi vurgulandı ve Tarım, Trakya'da gelişmiş ve verimli topraklara sahip olduğu belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürü ise projelerin üretimini beklediklerini ifade etti.
Elazığ Belediyesi tarafından kurulan kullanılmış giysi kumbarası, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Kumbarada biriktirilen tekstil ürünleri gece saatlerinde talan edildi.
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, bayram öncesinde alışveriş yapacak olan vatandaşları merdiven altı ve kalitesiz ürünler konusunda uyarırken güvenilir mahalle esnafından alışveriş yapılması tavsiyesinde bulundu. Dere, vatandaşları esnaf ve sanatkarların ürünlerini tercih etmeye çağırdı ve sağlıksız ürünlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.
Trabzon, Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından biri olarak, Nevruz Bayramı tatili için İran'dan gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. İranlı turistler, Trabzon'daki otellerde yoğunluk oluşturarak, tarihi mekanları, mağazaları, lokantaları ve alışveriş merkezlerini hareketlendiriyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, İranlı turistlerin ilgisinin artmasıyla birlikte Trabzon'da Nevruz Bayramı'nın da kutlanmasını planladıklarını belirtiyor. Trabzon'un turizm potansiyeli ve İranlı turistlerin ilgisi, Trabzon-Tahran seferlerinin başlatılması gerekliliğini ortaya koyuyor. Trabzon ve İran arasındaki ticari ilişkilerin artırılması ve yeni turizm destinasyonları oluşturulması için çalışmalar yapılıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla Adana'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ambalajları kontrol edildi. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, denetimlerin amacının vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, 31 Mart Yerel Seçimlerinde halkın güvenini kazanarak ustalık dönemine başladığını belirterek, projelerin olduğu yerden devam ettiğini söyledi. 5 yıllık görev süreci içerisinde 125 projeyi hayata geçiren Dinçer, yeni dönemin en verimli şekilde geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.
Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan denetimler kapsamında, ramazan ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla gıda sektöründeki iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Bugüne kadar 2 bin 896 iş yerinde denetim gerçekleştiren ekipler, bugün ise 250 iş yerini denetledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun da katıldığı denetimde hijyen, etiket bilgileri, paketlenme durumu gibi konular incelendi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?