Kayseri'den 6 Ülkeye 10.500 Ton Balık İhracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'den 6 Ülkeye 10.500 Ton Balık İhracatı

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Balıkçı Ekrem Duran, Kayseri'den 2024'te 6 ülkeye 10.500 ton balık ihraç etti, hedef 50.000 ton.

06.12.2024 13:28
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Kayseri'den 6 ülkeye 10 bin 500 ton balık ihracatı

Balıkçı Ekrem Duran: "Hedefimiz Kayseri'den 50 bin tona kadar balık ihraç etmek"

"Kayseri'de deniz yok ama deniz kadar balık var"

KAYSERİ - Denizi olmayan Kayseri'de 24 yıldır balıkçılık yapan Ekrem Duran, 2024 yılı içerisinde Kayseri'den 6 ülkeye 10 bin 500 ton balık ihracatı yaptı.

Kayseri'de yaşayan ve 24 yıl önce balıkçılık yapmaya başlayan Ekrem Duran, 15 yıl önce ihracat yapmaya karar verdi. İhracatta kendini geliştiren Duran, daha sonra 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Türkiye ihracat üçüncüsü ve Kayseri ihracat birincisi oldu. Türkiye'nin birçok bölgesinde depo kuran Ekrem Duran, denizi olmayan Kayseri'den bu yıl Irak, Suriye, İran, Rusya, Yunanistan ve Ukrayna olmak üzere 6 ülkeye ortalama 12 çeşit tatlı ve tuzlu su balığı olarak 10 bin 500 ton ihracat gerçekleştirdi. Balığa talebin fazla olduğunu ve mevsim itibariyle balık azlığından ihracatta düşme olduğunu söyleyen Ekrem Duran; "Biz 2000 yılından beri de balıkçıyız ve2009 yılından beri de yani 15 yıldır da ihracat yapıyoruz. Özellikle 6 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıl ortalamasına bakılırsa, bu yılın ilk 6 ayında Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Irak ve Suriye'ye 11 bin ton ihracatımız var toplamda. Bu aylarda da biraz balık kıtlığı olduğu için ortalama aylık 15 araba yani 300 ton ihracatımız var. Piyasada alabalık ve somon sıkıntısı olduğu için ihracatta biraz gerileme var talep de çok olduğu için. Ortalama şu an için aylık 300 ton yıl ortalamasında da 15 bin ton ihracatımız var. 12 çeşit balık ihraç ediyoruz. Çupra, levrek, somon, alabalık, kefal, turna, sazan gibi. Yani sazangiller sınıfında yedi çeşit ve Çupra, levrek, alabalık somon. Avrupa'ya alabalık somon, çupra, levrek ve Rusya'ya da alabalık, çupra, somon ile levrek, Orta Doğu'ya da tatlı su balıkları gönderiyoruz. Geçen yıl, tam yılda 15 bin 500 ton ihracatımız var. Bu yıl şu ana kadar 10 bin 500 ton ihracatımız var. İhracat da azalmanın sebebi de üretimde bir azalma ve talepte çoğalma var" dedi.

"Kayseri'de deniz yok, deniz kadar balık var"

Duran, denizi olmayan Kayseri'den ihracatta hedeflerinin 50 bin tona kadar çıkmak olduğunu söyleyerek; "Kayseri'nin denizi yok ama Kayseri'de deniz kadar balık var. Denizde olmayan balık var. Bizim Türkiye'nin birçok ilinde ve ilçesinde depolarımız var. Orada balıkları toplayıp buraya getirip burada paketleyip yurt dışına gönderiyoruz. Kayseri'den ihracatın 11-15 bin tonunun 2 bin tonunu Kayseri ve civarında temin ediyoruz. 13 bin tonunu Bursa, Yozgat, Çorum, Tokat, Antep, Elazığ, Malatya illerimizden topluyoruz. Buradan da paketleyip yurt dışına ihracatını yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinde topluyoruz. Denizi olmayan Kayseri'den yıllık net 15 bin ton yıl ortalaması olarak ki bu 17 bin ton oluyor, 12 bin ton alıyor ama yıl ortalaması 15 bin ton olan ihracat yapıyoruz. Hedefimiz inşallah önce Kayseri'de göllerde bu balıkçılığı Tarım İl Müdürlüğü yardımcılığıyla balıkçılık rezervini çoğaltarak inşallah 30, 40, 50 bin tona çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'den 6 Ülkeye 10.500 Ton Balık İhracatı - Son Dakika

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