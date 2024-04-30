Kayseri İhracat Rakamları Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri İhracat Rakamları Artıyor

Kayseri İhracat Rakamları Artıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Mart ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Kayseri'nin ihracatının artış trendini sürdürdüğünü belirterek, yıl sonunda 4 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmanın zor görünmediğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin ihracatının Mart ayında bir önceki yıla göre azaldığını ancak Ocak-Mart döneminde artış gösterdiğini söyledi. Yalçın, Türkiye ekonomisinin enflasyonla mücadele etmesi ve ihracat potansiyelini artırması gerektiğini vurguladı.

30.04.2024 12:36
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2024 yılı Mart ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Yalçın, "Kayseri'nin ihracatı tüm zorluklara rağmen artış trendini korumaktadır. 2024 yılı ilk 3 aylık ihracat rakamımızın 1 milyar dolara yaklaştığını düşündüğümüzde, yılsonunda tahmin edildiği gibi Kayseri'nin 4 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması zor görünmemektedir" dedi.

Başkan Yalçın, "Türkiye olarak ihracatımız 2024 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 63 milyar 603 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 12,8 azalarak 83 milyar 945 milyon dolar olmuştur" dedi.

Kayseri'nin Mart ayı ihracat rakamlarına da değinen Başkan Mehmet Yalçın, "Mart ayı ihracat rakamlarımıza baktığımızda 323 milyon 448 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimiz görülmektedir. Geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5,3 azalış gösteren ihracatımız, Şubat 2024'e kıyasla yaklaşık yüzde 3 oranında artmıştır. 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde toplam ihracatımız 924 milyon 852 bin dolardır. Kayseri olarak ithalatımız ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 21,32 düşüşle Mart ayında 120 milyon 790 bin dolar olmuştur" diye konuştu.

Başkan Yalçın, "Türkiye ekonomisi, büyümedeki sürdürülebilir rakamları elde etmek için enflasyonla mücadelesinde emin adımlarla yürümeli ve ihracat potansiyelini artırmalıdır. Enflasyon baskısının azaltılmaya başlamasıyla ve üretime dönük kredilere ulaşımında kolaylaşmasıyla birlikte ülkemiz ihracatını daha da artıracaktır. Dünya genelindeki ekonomik yavaşlamanın aşama aşama düzelme göstermesi sanayiciler olarak beklentimizdir. Ülkemizin uyguladığı orta vadeli ekonomik programın meyvelerinin yıl sonu itibari ile alınmaya başlamasını bekliyoruz. Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapmak için sanayilerimiz verilen desteklerin artmasını dört gözle beklemektedirler" şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, açıklamasının sonunda, Türkiye'nin ihracat rakamlarının artması için büyük azim ve gayretle çalışan tüm sanayicileri ve ihracatçıları tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri İhracat Rakamları Artıyor - Son Dakika

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