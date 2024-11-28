Kayseri İhracatı Ekim\'de %5,08 Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri'nin ekim ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,08 oranında artarak, 324 milyon 444 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK Ekim ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Ekim ayı ihracatımız geçen yılın ekim ayına göre yüzde 5,08 oranında artarak, 324 milyon 444 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre de yine yüzde 3,44 oranında bir artış söz konusu. 2024 yılının ilk 10 ayındaki toplam ihracatımız ise geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 4,02 oranında artarak, 3 milyar 103 milyon 855 bin dolara ulaştı" dedi. Ekim ayında Kayseri'den 144 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan başkan Büyüksimitci, en fazla ihracat yapan sektörlerin il üç sırasında, mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ise, Irak, Almanya ve ABD olarak sıraladı. İhracatta hem aylık hem yıllık bazda bir artış olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Küresel enerji krizleri, enflasyonist baskılar ve jeopolitik gerilimler gibi dış faktörler, Türkiye ekonomisini etkilemeye devam ederken, finansmana erişimdeki zorluklar, yüksek enflasyon ortamı ve döviz kurunun uzun zamandır sabit olması ihracatçılarımızı zorluyor. Tüm bu zorlukların yanı sıra en büyük ticaret partnerimiz Avrupa'daki yavaşlamaya rağmen hem aylık hem yıllık bazda yaşanan ihracat artışımız memnuniyet verici. Üretimin devamlılığı ve ihracatımızı yukarıya taşıyabilmemiz için ihracat, istihdam ve üretimi destekleyici mekanizmaların devreye alınması önem arz ediyor. Üretim ve ihracatın ülke ekonomisi için ne anlama geldiğini biliyoruz. Şartlar ne olursa olsun, Kayserili sanayiciler olarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. İhracatımızı daha da artırmak ve kayıplarımızı telafi etmek için var gücümüzle çalışacağız. Ülke olarak ciddi bir potansiyele sahibiz. Ekonomik zorlukların üstesinden gelmek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Uluslararası ticarette yaşanan aksaklıklar, Jeopolitik riskler, Orta Doğu'daki çatışmalar gibi uluslararası gelişmelerin yanı sıra, ülkemiz ve dünya ekonomisi üzerindeki belirsizliklere rağmen mücadelesini sürdüren sanayici ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ