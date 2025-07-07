Kayseri\'nin Başarılı Firmaları İSO İkinci 500\'de

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan Kayseri firmalarını kutladı.

Açıklanan sonuçlara göre 2024 yılı İSO İkinci 500 listesinde büyük kısmı Kayseri OSB'de yer alan 10 Kayseri firması yer aldı. Sıralamada Boyteks ilk sırada yer alırken, Erbosan ikinci, Orta Anadolu ise üçüncü sırada yer aldı.

İSO ikinci 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan Başkan Mehmet Yalçın, "Kayseri olarak, 2024 yılı sıralamasında 10 firmamız yer aldı. Ekonomide yaşanan zorluklara rağmen, sanayicilerimiz üretmeye ve ihracat yapmaya büyük gayret gösteriyor. İSO İkinci 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." dedi. - KAYSERİ