Kayseri'nin Mart İhracatı Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'nin Mart İhracatı Artış Gösterdi

Kayseri\'nin Mart İhracatı Artış Gösterdi

KTO Başkanı Gülsoy, Mart'ta ihracatın 325 milyon dolara yükseldiğini duyurdu.

30.04.2025 14:13
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart Ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Mart ayında 325 milyon 511 bin dolar ihracat, 125 milyon 334 bin dolar ithalat gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülsoy, "Dünya için üreten, ülkemiz için rekabet eden tüm firmalarımıza ve emektar çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

TÜİK verilerine göre 2025 yılı Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Mart ayı ihracat rakamlarına göre 325 milyon 511 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,73 bir önceki aya kıyasla yüzde 10,15 oranında artış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise 125 milyon 334 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 3,82 artış, bir önceki aya oranla yüzde 13,09 azalış gerçekleşmiştir. Yılın ilk çeyreğinde toplam ihracatımızı 931 milyon 316 bin dolar ile kapattık" diye konuştu.

Kayseri'den ihracat gerçekleştirilen ülkeler hakkında da bilgiler veren Gülsoy, "İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Fransa, İtalya, Belçika, Romanya, Cezayir ve Fas'dır" ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Madde ve Mamulleri, gibi sektörlerde artış yaşanırken Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, İklimlendirme Sanayii, Makine ve Aksamları, Hububat, Bakliyat gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi.

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve tarife artışlarının iş dünyasında risk algısını artırdığına dikkat çeken Gülsoy, "Küresel piyasalarda ABD ve Çin arasında yaşanan ek gümrük vergileri sebebiyle büyük bir dalgalanma yaşanıyor. Borsalar, döviz kuru ve altın başta olmak üzere emtia piyasasında öngörülebilirlik kaybolmuş durumda. Savaş riski ve bölgesel gerilimlerin de etkisiyle olağanüstü fiyatlanmalara şahit olurken, uluslararası ticarette belirsizliklerin getirdiği talep azlığı nedeniyle bir durgunluk yaşanıyor. Ülkemizde ise sıkılaştırma ve dezenflasyon süreci başarıyla devam ederken, son gelişmeler ışığında Merkez Bankası'nın (MB) döviz kuruna müdahalesinin ardından, üç ay üst üste faiz indiriminden sonra nisan ayında politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46'ya yükseltti. İç piyasada nakit akışında ciddi sorunlar yaşanırken, faiz indirimlerinin ticari kredilere de yansıtılmasını istediğimiz bir dönemde MB'nin faiz artışı umut ediyoruz ki beklentilerimizde uzun süreli ertelemelere neden olmaz. Trump politikaları ile dolar kuru euro karşısında sert bir şekilde geriledi ve son 3 yılın en düşük seviyesine geldi. Dolardaki değer kaybı ve euro ile arasında açılan makas, dolarla hammadde alıp euro bölgesine ihracat yapan ihracatçılarımız için pozitif anlamda kısmi etkileri olacaktır. Ancak dünyada yaşanan belirsizlikler iş dünyasına hareket alanı bırakmamaktadır. Üretim, yatırım, finansman ve ihracat konusunda sıkışık bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemde, işletmelerimizin avantajlarını iyi değerlendirmesi ve alternatif pazarlara yönelmesi büyük önem taşıyor. Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimizin bu süreci en iyi şekilde yönetebilmeleri için destek olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz pek çok projeyle, verdiğimiz hizmet ve eğitimlerle üyelerimizin ihracatına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında öncülük eden tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ömer Gülsoy, Ekonomi, İhracat, kayseri, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin Mart İhracatı Artış Gösterdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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