Kayseri Pastırmacıları Kış Sezonunu Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri Pastırmacıları Kış Sezonunu Bekliyor

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki hareketlilik pastırmacılara umut veriyor. Fiyatlar sabit, turizm destekleyici.

22.12.2024 17:19
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Kayseri'de pastırmacılar kış sezonundan umutlu

Pastırmacı Yasin Güzel: "Kış sezonu çok önemli çünkü Erciyes gibi bir dağımız var"

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından kayak sezonu erken açılırken, kentteki pastırmacı esnafı da dağdaki hareketliliğin işlerine olumlu yansıyacağından umutlu.

Şu an için pastırma ve sucuk fiyatlarında bir değişiklik olmadığını söyleyen Pastırmacı Yasin Güzel, "Şu anda pastırma ve sucuk fiyatlarımız sene başındakilerle aynı değişmedi. Tabi ocak ayından sonra asgari ücrete zam gelmesi ile bizim de fiyatlarımızda bir artış olacaktır. Şu anda pastırmamız bin TL'den başlıyor bin 600 TL'ye kadar değişiklik gösteriyor. Sucuk fiyatlarımız da 500 TL'den başlıyor 850 TL'ye kadar değişiklik gösterebiliyor" dedi.

Güzel, kış sezonunun kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Kış sezonu bizim için çok önemli. Çünkü Erciyes gibi bir dağımız var. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer yakın illerden yerli turist dediğimiz insanlar kayak yapmaya geliyorlar. Bizim de bir umudumuz var tabi. Hafta sonları onlar şehir merkezine gezmeye iniyorlar. Buradan alışveriş yapıyorlar. Esnafımız da biraz canlanıyor. Bizim de umudumuz o yönde. İnşallah bu sene de sezon güzel geçer. Erciyes Dağımız dolar taşar. Bizim de umudumuz o yönde şu anda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Erciyes, Kayseri, Ekonomi, Turizm, turist, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Pastırmacıları Kış Sezonunu Bekliyor - Son Dakika

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