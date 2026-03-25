Kayseri Pastırması AB Tescili Aldı

KAYSERİ pastırmasının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması, kentteki pastırmacılar tarafından sevinçle karşılandı. Esnaf Sado Gürbüz, "Anadolu'da pastırma deyince ilk akla gelen şehir Kayseri. Şimdi Avrupa bile 'Kayseri' diyorsa artık işimiz de artar, her şeyimiz artar. Taklit ürünler istemiyoruz. Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizim amacımız bu" dedi.

Kent mutfağının önemli ürünlerinden tarihi yüzyıllar öncesine dayanan 'Kayseri pastırması' Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı. Kayseri pastırması ile birlikte Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 46'ya yükseldi. Tescil haberi, kentteki pastırma esnafı tarafından sevinçle karşılandı. Kentte 25 yıllık esnaflık yapan Sado Gürbüz, "Satışları etkilemesi iyi bir şey olur. Kayseri'nin geçmişi zaten pastırma sucuk. Bunu anlatmaya gerek yok. Kayseri deyince ilk başta akla Erciyes, sonra pastırması, sucuğu ve mantısı gelir. Bu zaten bize ait bir şey. Bunu da kimseye vermeyiz, verdirmeyiz de. Geç alınan bir karar ama yine de teşekkür ederiz. Bizim buradaki büyük firmalar, Türkiye dışında Avrupa'ya bile pastırma sucuk gönderiyor. Kayseri zaten büyük bir tüccar yeri. Sarraflardan daha çok pastırma dükkanı var. Bunu da Kayseri'ye gelince görürler. Burası gerçekten pastırma sucuk aşkı olan bir şehir. Kültürümüzü dünyaya göstermiş bir şehiriz" diye konuştu.

'TAKLİT ÜRÜNLER İSTEMİYORUZ'

Kayseri'nin sucuk ve pastırmasının kaliteli olduğunu aktaran Gürbüz, "Sıradan bir şey değil. Nem oranı az olan bir şehiriz. Erciyes'imizin sabahki esintisi pastırmaya lezzet veriyor. Ustayı götürüp farklı bir şehirde yaptırtsanız bu lezzeti tutturamaz. 'Havası, suyu' derler ya. Biz de buranın havası suyuna kurban olalım. Allah bize böyle bir güzellik vermiş. Taklit ürünler istemiyoruz. Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizim amacımız bu. Kayseri gerçekten büyük bir şehir. Turizme de açık bir şehir. Valimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

'SATIŞLAR ARTAR'

Pastırmanın yapımının uzun bir işlem olduğunu aktaran Gürbüz, "Pastırma zor bir işlemden geçiyor. Bir pastırmanın yapımı 21 gün sürüyor. Aynı evdeki çocuk gibi bakılıyor. Ustalarımız güzel, hijyenik bir şekilde bakıyorlar. O da zahmetli bir iş. Ustalarımıza da teşekkür ediyoruz. Satışlar tabi ki de artar. Kayseri tescili almış. Zaten Kayseri'nin bir ürünü. Anadolu'da pastırma deyince ilk akla gelen şehir Kayseri. Şimdi Avrupa bile 'Kayseri' diyorsa artık işimiz de artar, her şeyimiz artar. İşimiz iyi ama daha da üstüne koyarak gitmeliyiz. Ne diyoruz; 'Kayseriliyiz kanaatimiz var. Gül gibi sanatımız var. Pastırma sucuk satıyoruz. Bunda bizim ne kabahatimiz var gadasını aldığım'" dedi.

'KAYSERİ'MİZE VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise yaptığı yazılı açıklamada, "Oda olarak yöresel ürünler ve coğrafi işaret tesciline büyük önem veriyoruz. Tescil sürecinde yapılan itirazlara rağmen uzmanlarımız ve hukukçularımız tarafından verilen büyük mücadelenin meyvesini toplamanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimize ulaştık, lezzetimizi dünyaya tescilledik. Bereketli topraklarımızın bu eşsiz değerini dünyaya tanıtmaya kararlıyız. 2024 yılında ilan aşamasına çıkan ürünümüze, Bulgaristan tarafından isim benzerliği gerekçesiyle yapılan itirazlar süreci zorlaştırsa da geri adım atmadık. Kayseri Ticaret Odası olarak, bu milli değerimizi uluslararası arenada sahipsiz bırakmamak adına adeta bir hukuk ve diplomasi savaşı verdik. Odamız bünyesinde kurulan özel çalışma grubu, TOBB Uyum ve Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarımızla koordineli bir şekilde 2 yıl boyunca teknik ve hukuki süreç yürüttük. Kayseri'mize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

