Kayseri Sarız İlçesinde Doğal Gaz Verme Töreni Gerçekleştirildi

Ekonomi

Kayseri'de Sarız İlçesi Doğal Gaz Verme Töreni'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Vatandaşlarımızı ödüllendirmemiz lazım. Ödüllendirmek nasıl olur, onlara hizmet etmekle olur" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Sarız İlçesi Doğal Gaz Verme Töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçe meydanındaki törende konuşan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, prensiplerinin yapamayacaklarını vadetmemek, vadettiklerini de yapmak olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız talimatları ile halkımızın insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile hizmetlerimizle buluşmalarını istiyor. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kimseyi rengine, ırkına, inancına, felsefesine, siyasi kanaatine bakmadan, önce insan" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak üzerine ne düşüyorsa yapma gayretinde olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, ilçe belediyeleri ile dayanışma içerisinde hizmetler gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Başkanımızla el ele verelim. Ne gerekiyorsa yapalım, vatandaşımızı mağdur etmeyelim. Vatandaşlarımızı ödüllendirmemiz lazım. Ödüllendirmek nasıl olur, onlara hizmet etmekle olur" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, doğal gazın gelmesi ile kombi hediye ettiklerini belirterek, vatandaşları doğdukları yerde doyurmanın önemine işaret etti. Büyükkılıç, sözlerinin sonunda, "Altyapısı ile inşallah el ele vererek, dayanışma içerisinde ilçemizi daha yaşanılabilir, daha konforlu hale getirmek hepimizin asli görevi olacak diyoruz" şeklinde konuşarak hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Sarız ve Pınarbaşı ilçelerine doğal gaz ulaşması noktasında Başkan Büyükkılıç'ın gayretine yakinen şahit olduğunu belirten AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy ise, "Elhamdülillah açılışta hep beraberiz. İnşallah doğal gaz Sarız'ımızın gelişmesine, insanların doğdukları yerde doymalarına çok büyük etki edecek diye düşünüyorum. Sarız'a hizmet etmeye hep beraber devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Sarız İlçe Kaymakamı Şafak Karaca da Sarız için çok önemli olan, Sarız'ı çok ileriye taşıyacak söz konusu doğal gaz yatırımının, diğer yatırımları da olumlu etkileyecek bir proje olduğunu kaydetti. Kaymakam Karaca, proje nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ederek, doğal gazın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu ise Sarız'ın göçünü önleyecek olan doğal gaz çalışmaları ile yaşam kalitesinin ve konforunun artacağını, çevre kirliliğinin azalacağını dile getirdi. Başkan Eroğlu, doğal gazın Sarız'a gelmesi dolayısıyla emeği geçen başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini ifade etti.

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov da Sarız'a gaz getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 500 kilometreye yakın bir hat yaptık Kayseri'de. Bunun 120 kilometresi sadece Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri. Biz işlerimize Azerbaycan Türkiye kardeşliği açısından bakıyoruz. Tek millet, iki devlet anlayışıyla ekonomik katma değer gütmeden yatırımlarımızı yapmaya devam ediyor" diye konuştu. Sarız ilçesini de doğal gaz ile ısıtmaya başlayacaklarını kaydeden İbrahimov, ilçeye doğal gazın hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Memduh Başkanımızın kuvvetli ısrarlarıyla da biz taşıma yoluyla da olsa Sarız ilçemizi gazlandıracağız dedik. Taşıma yoluyla Sarız'ı da gazlamış bulunuyoruz" dedi.

Törene, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Sarız Kaymakamı Şafak Karaca, AK Parti milletvekilleri S. Bayar Özsoy, Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, Kayserigaz ve SOCAR yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal, Mustafa Türkmen, daire başkanları, genel müdürler, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Konuşmaların sonunda Başkan Büyükkılıç, tören protokolü ile birlikte ilçeye ulaşan gazın ilk ateşini meşalede yaktı. - KAYSERİ