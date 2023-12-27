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Kayseri Şehir Hastanesi'nde 92 Milyon 500 Bin TL Tasarruf - Son Dakika
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Kayseri Şehir Hastanesi'nde 92 Milyon 500 Bin TL Tasarruf

Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan planlamalar ve çalışmalar sonucunda 92 milyon 500 bin TL'lik tasarruf elde edildi. Hastanede yapılan Enerji Verimliliği Toplantısı'nda hastane genelinde idare ve şirket teknik müdürlüklerince yapılan ortak hizmetlerle hastanenin enerji yönetim ve tasarruf tedbirleri masaya yatırıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi\'nde 92 Milyon 500 Bin TL Tasarruf
27.12.2023 - 16:46,
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Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan planlamalar ve çalışmalar sonucunda 92 milyon 500 bin TL'lik tasarruf elde edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın tasarruf eylemleri kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen planlamalar ve çalışmalar sonrasında büyük bir tasarruf elde edildi. Hastanede yapılan Enerji Verimliliği Toplantısı'nda hastane genelinde idare ve şirket teknik müdürlüklerince yapılan ortak hizmetlerle hastanenin enerji yönetim ve tasarruf tedbirleri masaya yatırıldı. 2023 yılında aydınlatma, iklimlendirme, su, mekanik sistemler gibi otomasyon senaryolarında yapılan revizyonlar ve iyileştirmeler ile 92 milyon 500 bin TL tasarrufun açıklandığı toplantıda, 2024 yılı için de yeni tasarruf eylemleri ile ilgili planlamalar yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın başkanlığını yaptığı toplantıya, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu, Teknik Hizmetler Müdürü Yüksek Mühendis Emre Çelikzencir, ATM Sağlık Grup Direktörü Mehmet Kestiroğlu ile idare ve şirket teknik personelleri de katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Şehir Hastanesi'nde 92 Milyon 500 Bin TL Tasarruf - Son Dakika
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