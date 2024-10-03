Kayseri Şeker'den Çiftçiye Makine Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kayseri Şeker'den Çiftçiye Makine Desteği

Kayseri Şeker\'den Çiftçiye Makine Desteği

Kayseri Şeker, çiftçilere 600 bin avro değerindeki makineleri ücretsiz sunarak pancar hasadını kolaylaştırıyor.

03.10.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şeker, tarladan sökülen pancarları yerinde temizleyip yüklemesini yapan ve her biri 600 bin avro değerinde olan makinelerle kooperatif üyesi çiftçilerine katkı sağlıyor.

Kayseri Şeker, Kayseri, Yozgat'ın Boğazlıyan ve Tokat'ın Turhal ilçelerindeki 3 fabrika sahasında pancar eken üyeleri için temizleme ve yükleme işlemini yapan 40 makineyi hiçbir ücret almadan üreticisinin hizmetine sunuyor.

Makinelerin kullanımı için çiftçisine hiçbir ücret ödetmeyen Kayseri Şeker, değeri 900 milyon lirayı aşan makineleri kooperatif üyeleri için seferber ediyor.

Kayseri Şeker'in en büyük ortağı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Akay, AA muhabirine, üyelerine destek olmak için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Çiftçilerin tarlasına götürdükleri devasa makinelerle üretime katkı sağladıklarını vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

"Bu makine, çiftçinin tarlasından sökülmüş pancarları yerinde temizliyor ve 25 ton kapasiteli kamyonlara 5 dakikada yüklüyor. Bu makinenin birinin bedeli yaklaşık 600 bin avro. Yani 40'ı 24 milyon avro. 900 milyon lira civarında bir bedele denk geliyor. Bu yatırımları nakliye kooperatiflerimiz ve şirketimiz hep birlikte gerçekleştirdi. Çiftçimizin işini kolaylaştırmak için bu makinelerin alım bedelini nakliye kooperatifleri karşılıyor ama yükleme ücretini Kayseri Şeker karşılıyor. Kayseri Şeker çiftçisine her şekliyle zaten sahip çıkıyor. Bu manada da Türkiye'de başka şirketlerde olmayan şekliyle bu yükleme bedelini de Kayseri Şeker karşılamış oluyor."

Akay, makineleşmeyle beraber pancarın herhangi bir zayiata uğramadan en iyi şekilde şekere dönüştüğünü dile getirdi.

Kayseri Şeker'in makineleşmeye önem verdiğini anlatan Akay, "Kayseri Şeker, iş makinelerini kullanma, makineleşme konusunda artık Avrupa seviyesine gelmiş bir kuruluş. Biz randevulu sistem uyguluyoruz. Arkadaşlarımız her bölgede çiftçiyle konuşarak söküm takvimi belirliyor. Bu takvimine göre makineler o tarlaya yönlendiriliyor. Yani bir taraftan söküm yapılıyor, bir taraftan da mümkün olduğu kadar fazla bekletilmeden randevu tarihi çerçevesinde hem yükleme hem de sevkiyat gerçekleşiyor." diye konuştu.

Çiftçi Doğan Ünalan da uzun yıllar çiftçilik yaptığını, son yıllardaki makineleşmenin işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

"Milyonluk makineler tarlamıza kadar geldi"

Üyesi olduğu Kayseri Şeker'in kendilerine güzel imkanlar sunduğunu belirten Ünalan, " Makineler işimizi çok hızlandırdı. Önceden 10-20 dekar yer ekiyorduk, şimdi 150-200 dekar yer ekiyoruz. Kayseri Şeker'in makineleri gerçekten bir numara. Milyonluk makineler tarlamıza kadar geldi. Bunlar tarladan daha pahalı makineler. İşimiz kolaylaştı. Onun için Kayseri Şeker'e çok teşekkür ederiz." dedi.

Salih Toy ise daha önce pancar sökme ve yükleme işinin daha zahmetli olduğunu ifade etti.

Yeni makinelerle tarlada artık hiç yorulmadığını anlatan Toy, "Daha önceleri bu pancarları elimizle doldururduk. Doldurması boşaltması çok zahmetliydi. Şimdi Kayseri Şeker bize çok büyük bir hizmette bulunuyor. Makinelerle pancarımızı söküp, yüklüyorlar. Hasadımızı çok hızlı yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kayseri Şeker, Çiftçilik, Teknoloji, kayseri, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Şeker'den Çiftçiye Makine Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
20:09 Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi
19:49 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 14:50:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Şeker'den Çiftçiye Makine Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement