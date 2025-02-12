Kayseri Ticaret Odası'nda Şehrin Ekonomisi Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri Ticaret Odası'nda Şehrin Ekonomisi Paneli Düzenlendi

Kayseri Ticaret Odası\'nda Şehrin Ekonomisi Paneli Düzenlendi

Kayseri'de düzenlenen panelde, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve diğer katılımcılar, şehrin girişimcilik potansiyeli ve ekonomik gücü üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kayseri'nin ihracat rakamları ve ticaretin dijitalleşmesi gibi konular konuşuldu.

12.02.2025 17:05  Güncelleme: 17:07
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Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen Şehrin Ekonomisi paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri tarihin her döneminde önemini korumuş bir şehir" dedi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen panele Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, protokol üyeleri ve iş insanları katıldı.

Kayseri'nin Türkiye'de belki de en fazla girişimciliğin olduğu şehir olduğunu söyleyen Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Kayseri, Türkiye'de belki de en fazla girişimciliğin olduğu şehir. Kayseri'de 37 bin civarında işletme var. Bu işletmelerin yüzde 88 buçuğu 1 ile 9 kişi çalıştırıyor. Yani Kayseri'de herkesin kendi işinin patronu olmak istediği ve çok ciddi bir girişimci ruhuna sahip olduğu verisi ortaya çıkıyor. Bence artık Kayseri tüm Türkiye'ye girişimcilik ile ilgili ispat etmesi gereken her şeyi fazlası ile ispat etti. Artık bunu bir adım öteye taşıma zamanı geldi. Yani birlikten kuvvet doğar. Bir araya gelip küçük işletmelerin sermayelerini toparlayıp, tüm dünyadaki rakipleriyle ve ölçek ekonomisi oluşturulabilecek kurumlarla rekabet etme zamanı geldi" dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da, "Bugün burada, iş dünyamızın beklentilerini, ihracat hedeflerimizi ve ticaretteki dönüşümü enine boyuna konuşacağız. Hepinizin bildiği gibi günümüz dünyasında ticaretin sınırları tamamen değişti. Dijitalleşme, e-ticaret ve küresel pazarlara açılım, artık ticari başarının temel unsurları haline geldi. Kayseri olarak, bu değişime hızla ayak uyduruyoruz. Ticaret Bakanlığımız tarafından açıklanan E-Ticaret Uyum Endeksi'nde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer almamız, bu vizyoner yaklaşımımızın bir göstergesidir. Kayseri Ticaret Odası olarak, iş dünyamıza destek olmak için dijital ve yeşil dönüşüm projeleri, uluslararası iş birlikleri ve eğitim programları gibi birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, Kayseri'nin sadece Türkiye'de değil, küresel ticarette de güçlü bir marka haline gelmesini sağlamak. Sözlerimi daha fazla uzatmadan, Bu önemli programın iş dünyamız için yeni fırsatları değerlendirmek ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemek adına önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Bizler de ekonomiye katkı sağlayacak, can simidi olacak olan her türlü çalışmada müteşebbis dostlarımıza, yatırımcı kuruluşlarımıza, odalarımıza ve borsalarımıza üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız diyoruz" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Farklı bir şehirden bahsediyoruz Kayseri'de. Limanı olmadığı halde, ulaşım yollarının tam ortasında olmadığı halde, Anadolu'nun tam ortasında bir şehir. 4 milyar dolar ihracat yapıyor. İthalatının 2 katı ihracat yapıyor. Türkiye'deki her 2 sandalyeden 1'i bu şehirde üretiliyor. Her 10 yataktan 7'si Kayseri'de üretiliyor. Mobilya noktasından baktığımızda Türkiye'de gerçekten Kayserisiz bir mobilya ihracatından bahsetmek mümkün değil. Ancak bunun yanında elektrikli ev eşyaları, demir-metal sanayisinde de Kayseri, Türkiye'ye hatırı sayılır bir katma değer üretiyor. 3 yıl önce tanıdığım bu şehirde bazı dezavantajları olmasına rağmen bu şehrin nasıl bu kadar Türkiye'de sürekli katma değer ürettiğini, ithalatın 2 katı ihracat yaptığını düşündüğümde aslında bazı şeyleri de tarihinde saklı. Bu şehir sadece Cumhuriyet döneminde değil, tarihin her döneminde önemini korumuş bir şehir. Dolayısıyla eğer şehir ekonomisi diyorsanız doğru yerdesiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şehrin Ekonomisi konulu panel düzenlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Gökmen Çiçek, Ekonomi, İhracat, kayseri, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Ticaret Odası'nda Şehrin Ekonomisi Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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