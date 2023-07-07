KDV Oranlarına Artış Yapıldı - Son Dakika
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KDV Oranlarına Artış Yapıldı

07.07.2023 07:29

Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranları yeniden belirlendi. Kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı yüzde 20'ye, yüzde 8'lik KDV oranı ise yüzde 10'a yükseltildi. Karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi.

YENİDEN BELİRLENDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

10 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

İşte Resmi Gazete'de yer alan karar:

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Reisin Fedaisi: Sayın Süleyman Soylu nun bir hareketi vardır. Oooooohhhhhh Oooooohhhhhhhh:) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Abuzer Yavuz: Ver mehteri ver hani ekonomi iyi hani faize kaeşıydın depremzadeleri bahane etmeyin Cevap Yaz 42 3 Yayından Kaldır
  • sato: Yapıştır Reis,kim tutar seni... Cevap Yaz 47 1 Yayından Kaldır
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