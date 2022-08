Başkan Keleş, AK Parti heyetine Kdz. Ereğli'nin taleplerini iletti

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ile beraberindeki heyeti oda binasında ağırlayarak, 2. OSB, Ereğli çevre yolu, eğitim kampüsü, kamu binalarının yapımı, kafes balıkçılığı ve amatör spor kulüpleri için saha gibi ilçenin önemli sorunlarını dile getirdi ve yapılması gereken yatırımlarla ilgili önerilerini ve taleplerini aktardı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve beraberindeki heyet Kdz. Ereğli TSO'yu ziyat ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri, Mevlüt Özdemir, Kadir Çaygeç, Özgür Erdoğan, Meclis Başkanvekili Taha Kuyumcuoğlu, Meclis Üyesi Cenk Koşun ve Cevdet Demircan ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, ilçenin acil çözüm bekleyen sorunları ile yapılması gereken yatırımlarla ilgili AK Parti heyetine bilgiler vererek, Ereğli'nin gelişmesi ve büyümesi için önemli adımlar atılması gerektiğini söyledi. Başkan Keleş toplantıda yaptığı konuşmada "Kdz. Ereğli'de uzun yıllardır gündemde olan eğitim kampüsü projesi var. Belediye ruhsatı kesti, Ereğli Eğitim Vakfı Proje maliyetini ödedi. Eğitim Kampüsü projesine bir an önce başlanması ve hayata geçirilmesini bekliyoruz. Ereğli'nin Kıyıcak'tan başlayıp Ören Mahallesi'nden Zonguldak-Ereğli karayoluna bağlanacak olan çevre yolu projesi var. Bakanlık projeyi onayladı ve maliyet hesabı yapıldı. Bütçede ödenek olmadığı belirtilerek projeye bir türlü başlanamadı. Ereğli-Devrek arası karayolu bizim olmazsa olmazımız. Ulaştırma Bakanımız geçtiğimiz aylarda Ereğli'yi ziyaretinde 2023 yılında yolun tamamlanacağı sözünü vermişti. Buradaki çalışmaların bir an önce hızlandırılmasını ve yolun yapımının tamamlanmasını bekliyoruz. İlçemizde kamu binaları yenileri yapılacağı gerekçesi ile yıkıldı. Maalesef uzun bir süredir yapılamadı. Kaymakamlık, Emniyet ve diş hastanesi binalarının bir an önce yapılması gerekiyor. Kdz. Ereğli TSO olarak öncülüğünü yaptığımız 2. Organize Sanayi Bölgesi projesi çalışmalarımız devam ediyor. Bu proje hem ekonomimizin büyümesi hem de istihdamın artırılması için büyük önem taşıyor. Sizlerden bu konuya desteklerinizi bekliyoruz. İlçemizde sektörel çeşitliliğin ve istihdamın artırılması için bir başka projemizde kafes balıkçılığı. Bu konuda ön çalışmalarımızı yaptık. Yine bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz. Ayrıca ilçemizde örtü altı tarımın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Bir diğer talebimizde amatör futbol kulüplerimizin kullanımı için saha talebimiz var. Biz bu projeleri takip ediyoruz. Kdz. Ereğli için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bahsettiğimiz projeler hayata geçtiğin Kdz. Ereğli'nin birçok sorunu çözülmüş olacak ve ilçemiz daha da büyüyüp gelişecek. Kdz. Ereğli TSO olarak bizim sizden talebimiz bahsettiğimiz konuları çözmeniz ve hayata geçirmeniz" dedi.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda Başkan Keleş milletvekili Hamdi Uçar ile beraberindeki heyete gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK