Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Kazakistan Turizm Fuarı\'nda Tanıtım Çalışmalarına Devam Ediyor

Antalya'nın Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 23. Kazakistan Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Kemer tanıtımına yaptığı ikili görülmelerle devam ediyor.

Bu yıl 23-25 Nisan tarihleri arasında Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen fuar, turizm sektörünün profesyonellerini ağırlıyor. Fuar alanında Kemer tanıtımı yaparak Kazakistanlı misafirleri Kemer'e davet eden Belediye Başkanı Topaloğlu, turizm sektörünün önemli temsilcileri ile ikili görüşmelerini aralıksız sürdürüyor.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kazakistan Turizm Fuarı Kemer adına oldukça verimli geçiyor. Kemerimize ilgi büyük. İlçemizin tanıtımını yapmaya devam ediyoruz. Yaptığımız ikili görüşmelerden aldığımı sonuçlar memnuniyet verici. Daha önce turizmdeki "pastaya" Mısır ortak olmaya çalışırken şimdi de Vietnam çıktı. Bu iki ülkenin fiyatları bizden düşük. Ayrıca Mısır ve Vietnam turist başına acentelere 25 dolar para yardımı sağlıyor. Türkiye olarak bu pastadan en iyi şekilde payımızı almamız gerekiyor. Bu noktada çalışmalarımızı sürdürmeliyiz" dedi. - ANTALYA