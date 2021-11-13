Kestane fiyatları altınla yarışınca üretici ürünü kuyudan erken çıkardı

Türkiye'nin en fazla kestanesinin üretildiği Aydın ve İzmir'de yaklaşık 1 ay önce hasat edilerek kuyulara doldurulan kestanelerin kuyudan çıkarılarak sofralara yolcuğu başladı. Üreticiler, fiyatı adeta altınla yarışan kestaneyi 10 lira ile 35 TL arasında değişen fiyatla toptancılara satıyor.

Kestane üretiminde Türkiye rekoltesinin yüzde 42'sini karşılayan Aydın'da, Ekim ayı içerisinde ağaçlardan toplanarak kuyulara doldurulan kestanelerin, dikenli kabukları ile bekletildikleri kuyulardan çıkarılarak özel harman makineler ile kabuklarından ayırma işlemlerine başlandı. Çeşitli bölgelerde ve kestane bahçelerinde tüccarlar tarafından satın alınan kestaneler dünyanın değişik ülkelerine ihraç ediliyor.

Kestane üretimin çok fazla olduğu Aydın'ın dağ köylerinde traktöre bağlanan kestane dövme makinesiyle yapılan işlemler sonucunda kestaneler dikenli kozaklarından ayıklanıyor. Ayıklama işlemi sırasında aynı zamanda elekler yardımı ile kalibresine göre ayrılan kestanelere iriliği ve parlaklığına göre fiyat içiliyor. Kilosu 10 TL ile 35 TL arasında toptan satılan kestaneler üreticinin de yüzünü güldürüyor.

Türkiye genelinde yıllık yaklaşık 60-65 bin ton kestane üretimi olurken, bunun yaklaşık 25 bin tonunun Aydın ve İzmir'in ortak noktasında kalan dağlarında üretildiği belirtildi. Türkiye'de üretilen kestanelerin ise başta İtalya olmak üzere Lübnan, Fransa Suudi Arabistan, Ürdün Kuveyt, Almanya ve İngiltere gibi çeşitli dünya ülkelerine ihraç edildiği belirtildi. Bilinen tüketiminin yanında özellikle en büyük alıcı ülke olan İtalya'da un ve çocuk maması olarak değerlendirilen kestanenin fiyatı her geçen gün artıyor. Geçen yıl 4 TL ile 20 TL arasında değişen kestane fiyatları bu yıl toptan 10 TL ile 35 TL arasında alınıp satılıyor. - AYDIN