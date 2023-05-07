Kemal Kılıçdaroğlu: 15 Mayıs'ta Borsa'ya soruşturma emri vereceğim

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul'da daha önce yaşanan hareketlilikle ilgili bugün Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"MAALESEF AVLANAN SİZ OLACAKSINIZ"

Kılıçdaroğlu, 18 Kasım 2022'deki "Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız" mesajını alıntılayarak, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 14 Mayıs seçiminin ertesi günü borsa hakkında soruşturma emri vereceğini kaydetti.

"ÇALINANI TAHSİL EDECEĞİZ MANİPÜLATÖRLERDEN"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Borsa'da vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm, uyarmaya çalışmıştım. Beni dinlemeyenler, alay edenler oldu. Canları sağ olsun. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim." ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK YATIRIMCI BÜYÜK ZARAR GÖRECEK" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 18 Kasım 2022 tarihinde yaptığı paylaşımlarda ise şunları belirtmişti;"Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine Dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz. Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra 'emir geldi, yaptım' demek yok. Benden söylemesi.

Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar. SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için… İzliyorum, biliyorum."