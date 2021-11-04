Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP'li belediyeler harekete geçti! Seferberlik başlatılıyor

CHP'li Seyit Torun, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, milletin yoksulluk nedeni ile artık önünü göremediğini söyledi. Hayat pahalılığının vatandaşın başa çıkamayacağı seviyelere ulaştığını belirten Torun, "Temel tüketim ürünlerine her gün yeni zamlar gelirken; işçilerimizin, memurlarımızın, emeklilerimizin, çiftçilerimizin gelirleri aynı kalmıştır. Vatandaşlarımız yaklaşan kara kış öncesinde adeta kaderine terk edilmiş durumdadır. Sadece son bir yılda; elektriğe 3, doğalgaza 8 kez zam gelmiştir. Kömüre yüzde 89, oduna yüzde 41 zam yapılmıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu tabloyu gören Sayın Genel Başkanımız, tüm siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak, iktidara önemli bir çağrıda bulunmuştur. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için bir 'Kara Kış Fonu' kurulmasını önermiştir" dedi.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIMLAR ARTIRILACAK"

Torun, bu süreçte iktidar olmamalarına rağmen milletin yaşadığı ağır sorunlara karşı kayıtsız kalamayacaklarını söyleyen Torun şunları kaydetti:

"Bu kapsamda; pandemi sürecinde, yangın ve sel afetlerinde, ekonomik kriz şartlarında vatandaşlarımızın yanında olan belediyelerimizi yine önemli bir süreç beklemektedir. Sayın Genel Başkanımızın talimatları kapsamında, bugün tüm belediyelerimizi resmi bir yazıyla bilgilendirdik. Aldığımız kararları kamuoyuna da açıklamak isterim.

PARTİNİN ALDIĞI KARARLAR

Belediyelerimiz, kara kışta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için yeni bir seferberlik başlatacaktır. Bu çerçevede; ihtiyaç sahiplerine yönelik ayni ve nakdi sosyal yardımlar artırılacaktır.

İhtiyaç sahibi ailelerin ısınma, elektrik ve su giderlerine destek verilecek ve bu ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanmasına katkı sağlanacaktır.

İmkanı olan vatandaşlarımızın, ihtiyacı olanlara yardım etmesine fırsat sunan, askıda fatura gibi dayanışma projeleri, tüm belediyelerimizde yeni uygulamalarla yaygınlaştırılacaktır.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE YERELDEKİ HİZMETLERE GENELE TAŞIYAĞIZ"

İnanıyoruz ki belediyelerimizin imkanları ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle vatandaşlarımız kara kışta bir nebze de olsa rahat nefes alacaktır. Vatandaşlarımıza söz veriyoruz. İnşallah iktidara geldiğimizde, yereldeki hizmetleri genele taşıyacağız. Yerelde nasıl başardıysak, genelde de başaracağız."