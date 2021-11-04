Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP'li belediyeler harekete geçti! Seferberlik başlatılıyor

CHP'li Seyit Torun, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, milletin yoksulluk nedeni ile artık önünü göremediğini söyledi. Hayat pahalılığının vatandaşın başa çıkamayacağı seviyelere ulaştığını belirten Torun, "Temel tüketim ürünlerine her gün yeni zamlar gelirken; işçilerimizin, memurlarımızın, emeklilerimizin, çiftçilerimizin gelirleri aynı kalmıştır. Vatandaşlarımız yaklaşan kara kış öncesinde adeta kaderine terk edilmiş durumdadır. Sadece son bir yılda; elektriğe 3, doğalgaza 8 kez zam gelmiştir. Kömüre yüzde 89, oduna yüzde 41 zam yapılmıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu tabloyu gören Sayın Genel Başkanımız, tüm siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak, iktidara önemli bir çağrıda bulunmuştur. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için bir 'Kara Kış Fonu' kurulmasını önermiştir" dedi.
Torun, bu süreçte iktidar olmamalarına rağmen milletin yaşadığı ağır sorunlara karşı kayıtsız kalamayacaklarını söyleyen Torun şunları kaydetti:
"Bu kapsamda; pandemi sürecinde, yangın ve sel afetlerinde, ekonomik kriz şartlarında vatandaşlarımızın yanında olan belediyelerimizi yine önemli bir süreç beklemektedir. Sayın Genel Başkanımızın talimatları kapsamında, bugün tüm belediyelerimizi resmi bir yazıyla bilgilendirdik. Aldığımız kararları kamuoyuna da açıklamak isterim.
İnanıyoruz ki belediyelerimizin imkanları ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle vatandaşlarımız kara kışta bir nebze de olsa rahat nefes alacaktır. Vatandaşlarımıza söz veriyoruz. İnşallah iktidara geldiğimizde, yereldeki hizmetleri genele taşıyacağız. Yerelde nasıl başardıysak, genelde de başaracağız."
Kaynak: DHA
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